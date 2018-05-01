مثير.. هذا مصير شاب تورط في عملية سطو على وكالة لتحويل الأموال باستخدام سلاح ناري بطنجة ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

"شوف تيفي"

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مساء أمس الخميس، من توقيف شخص يبلغ من العمر 37 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة سرقة بالعنف من داخل وكالة لتحويل الأموال.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن كانت قد عاينت بتاريخ 4 ماي الجاري، محاولة المشتبه به ارتكاب سرقة من داخل وكالة لتحويل الأموال بعد تعريض المستخدمين للتهديد، قبل أن تمكن التحريات الميدانية، مدعومة باستغلال تسجيلات كاميرات المراقبة، من تحديد هوية المشتبه به وتوقيفه بمدينة العرائش، فضلا عن حجز مجسم سلاح ناري بلاستيكي استعمل في هذه العملية الإجرامية.

وأشار البلاغ إلى أنه تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة.





