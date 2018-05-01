خولن لوبيتيغي يؤجل الإعلان عن التشكيلة النهائية حتى 21 ماي الحالي ﻿

أجل مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم ،خولن لوبيتيغي، الإعلان عن التشكيلة الرسمية لنهائيات مونديال روسيا 2018 لثلاثة أيام حتى 21 ماي الحالي ، وذلك بحسب ما أعلن اليوم الجمعة الاتحاد الإسباني .

شوف سبور

أجل مدرب المنتخب الإسباني لكرة القدم ،خولن لوبيتيغي، الإعلان عن التشكيلة الرسمية لنهائيات مونديال روسيا 2018 لثلاثة أيام حتى 21 ماي الحالي ، وذلك بحسب ما أعلن اليوم الجمعة الاتحاد الإسباني .

وكان خولن لوبيتيغي سيكشف عن التشكيلة الرسمية في 18 ماي الحالي ، لكن لوبيتيغي قرر على الأرجح تأجيل الإعلان لما بعد انتهاء الدوري المحلي الذي يختتم في 19 و20 منه، وذلك بهدف تجنب ضم لاعبين مصابين.

وأشار الاتحاد الإسباني لكرة القدم إلى أن "مدرب المنتخب الوطني خولن لوبيتيغي سيكشف عن تشكيلة اللاعبين الذين سيشكلون الفريق المشارك في كأس العالم المقبلة خلال مؤتمر صحفي يعقد يوم الإثنين 21 ماي".

ويبدأ منتخب إسبانيا مشواره في نهائيات مونديال روسيا بمباراة نارية في 15 يونيو ضد منتخب البرتغال بطل أوروبا في سوتشي، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة التي تضم أيضا المغرب وإيران.

ولم يعرف عدد اللاعبين الذين ستضمهم التشكيلة الأولية للمنتخب الإسباني قبل تقليصها إلى 23 لاعبا، علما بأن فيسنتي دل بوسكي استدعى 30 لاعبا قبل مونديال 2014 الذي ودعته إسبانيا من الدور الأول، فيما ضم إلى التشكيلة الأولية لكأس أوروبا 2016 (خرج منتخب إسبانيا من الدور الثاني).

ويلعب منتخب "لافوريا روخا" مباراتين استعداديتين قبل النهائيات تجمعاه بمنتخبي سويسرا وتونس على التوالي يومي 3 و9 يونيو .