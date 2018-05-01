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بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 15:07 عاجل.. هذا جديد المغربي اللي بغات مراتو الإيطالية تحرق الجثة ديالو | حوادث و حقوق
عاجل.. هذا جديد المغربي اللي بغات مراتو الإيطالية تحرق الجثة ديالو
كشفت الناشطة الحقوقية أسماء قبة، عبر حسابها بالفيسبوك، يومه الجمعة، أن الشاب المغربي الذي أرادت زوجته الإيطالية إحراق جثته، تم دفنه اليوم بالطريقة الإسلامية.

"شوف تيفي"

 

كشفت الناشطة الحقوقية أسماء قبة، عبر حسابها بالفيسبوك، يومه الجمعة، أن الشاب المغربي الذي أرادت زوجته الإيطالية إحراق جثته، تم دفنه اليوم بالطريقة الإسلامية.

وأكدت الحقوقية المذكورة أن الراحل "جواد"، ووري جثمانه الثرى ظهر اليوم بالديار الإيطالية على الطريقة الإسلامية، موجهة الشكر للقنصلية والسفارة المغربية وللجالية المغربية بإيطاليا، لمساهمتهم في منع الزوجة الإيطالية من إحراق جثة "جواد".

تجدر الإشارة إلى أن أسرة المتوفى، عبرت لـ "شوف تيفي" عن صدمتها الكبيرة، بعد توصلها بمعلومات تفيد أن زوجة "جواد"، قررت إحراق جثته بمدينة بريتشيا.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي جواد الشاب إيطاليا الإسلامية أسماء قبة

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