بالفيديو.. رسالة مؤثرة من مشجع فريق اتحاد طنجة إلى جماهير المغرب التطواني لتفادي أحداث الشغب ﻿

وجه زهير غاري واحد من أبرز الجماهير النشيطة داخل فريق اتحاد طنجة رسالة مؤثرة لجمهور فريقه ونادي المغرب التطواني، قبل انطلاق مباراة الفريقين برسم الجولة ما قبل الأخير من منافسات البطولة الاحترافية



" شوف سبور"

وجه زهير غاري واحد من أبرز الجماهير النشيطة داخل فريق اتحاد طنجة رسالة مؤثرة لجمهور فريقه ونادي المغرب التطواني، قبل انطلاق مباراة الفريقين برسم الجولة ما قبل الأخير من منافسات البطولة الاحترافية لتفادي أحداث الشغب والعنف قبل خوض اللقاء الحاسم للفريق الطنجي.

وحث غاري في شريط فيديو تناقلته صفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك"، على ضرورة احترام مبادئ الروح الرياضية ومساندة الفريقين بعيدا عن أحداث الشغب والعنف، مؤكدا أن جمهور فريق اتحاد طنجة طالما شجع فريق المغرب التطواني خلال منافسات كأس العالم للأندية وقدم له الدعم عندما كان ينافس على لقب البطولة الاحترافية.

وتابع قائلا :" لا للعنصرية بين الجماهير الشمالية.. جمهور مدينة طنجة تنقل في أكثر من مرة لتشجيع فريق المغرب التطواني.. عائلاتنا في تطوان ونفس الشيء لجمهور تطوان عائلاتهم في مدينة طنجة وكلنا عائلة واحدة".





