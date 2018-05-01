جامعة الكرة توقف لاعبين و تغرم أندية البطولة الاحترافية ﻿

غرمت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فريق سريع واد زم، مبلغ 20 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية واجتياح غرباء أرضية الملعب، وذلك خلال اللقاء الذي

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غرمت اللجنة المركزية التأديبية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فريق سريع واد زم، مبلغ 20 ألف درهم، لاستعمال جماهيره الشهب الاصطناعية واجتياح غرباء أرضية الملعب، وذلك خلال اللقاء الذي جمع فريقه بأولمبيك أسفي برسم الجولة 28 من البطولة الاحترافية، إضافة إلى تغريم المغرب التطواني، مبلغ 10 آلاف درهم، لرمي جماهيره القارورات داخل الملعب، خلال المباراة التي جمعت فريقه بنهضة بركان برسم مؤجل الجولة 24 من البطولة الاحترافية.

وبخصوص القسم الثاني من البطولة الاحترافية، أوقفت اللجنة المركزية التأديبية، كلا من أيوب دبيبيح، لاعب فريق شباب المسيرة لمباراتين نافذتين، و عبد الرحيم السعيدي، لاعب فريق شباب بنجرير لمباراة . إضافة إلى تغريم فريق شباب المسيرة، مبلغ 1500 درهم لحصول فريقه على 4 إنذارات وطرد خلال المباراة التي جمعته بفريق شباب قصبة تادلة، لحساب فعاليات الجولة 30 من البطولة الاحترافية القسم الثاني