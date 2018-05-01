سكــــوب.. متولي يرفض عرض أوزال وهذه هي التفاصيل ﻿

كشفت مصادر قريبة من فريق الرجاءالبيضاوي لكرة القدم، أن اللاعب السابق للنسور محسين متولي رفض عرض محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير النادي من أجل الفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

" شوف سبور"

كشفت مصادر قريبة من فريق الرجاءالبيضاوي لكرة القدم، أن اللاعب السابق للنسور محسين متولي رفض عرض محمد أوزال رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير النادي من أجل الفوز بخدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأفادت ذات المصادر، أن متولي لاعب فريق الريان القطري توصل بعرض من طرف محمد أوزال يصل إلى 150 مليون سنتيم بدون الحديث عن الراتب الشهري وباقي التحفيزات الرياضية في عقد احترافي.

وحسب ذات المصادر، فإن متولي عبر عن رغبته في العودة إلى فريقه الأم لكنه وجد نفسه في موقف محرج خاصة وأن هناك لاعبين أقل مستوى من نجومية متولي ووعقوا على عقد احترافي مهم يفوق القيمة المقترحة للاعب الشاب للنسور.





