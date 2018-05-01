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جثة متحللة لطبيبة فرنسية تستنفر السلطات الأمنية بإقليم تارودانت

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 13:21 جثة متحللة لطبيبة فرنسية تستنفر السلطات الأمنية بإقليم تارودانت | حوادث و حقوق
جثة متحللة لطبيبة فرنسية تستنفر السلطات الأمنية بإقليم تارودانت
عثر مساء أمس الخميس على جثة متحللة لمواطنة فرنسية داخل منزلها الكائن بحي الشرفاء بسبت الكردان إقليم تارودانت، واستنفر الحادث مختلف السلطات الأمنية بالإقليم، والتي فتحت تحقيقات معمقة لمعرفة

شوف تيفي:تارودانت


عثر مساء أمس الخميس على جثة متحللة لمواطنة فرنسية داخل منزلها الكائن بحي الشرفاء بسبت الكردان إقليم تارودانت، واستنفر الحادث مختلف السلطات الأمنية بالإقليم، والتي فتحت تحقيقات معمقة لمعرفة حيثيات الواقعة.

وحسب مصدر خاص لشوف تيفي، فإن الهالكة كانت قيد حياتها تشتغل كطبيبة متخصصة بمستشفى السويسي بالرباط وأحيلت على التقاعد لتقرر الاستقرار بمنطقة "سبت الكردان" رفقة شقيقتها، وبعد سفر هذه الأخيرة ظلت لوحدها وكانت تتواصل بشكل دائم مع أختها عبر الهاتف ومنذ أربعة أيام حاولت شقيقتها ربط الاتصال بها غير أنها لم تفلح وانقطعت أخبارها لتساورها الشكوك ما جعلها تحط الرحال بسبت الكردان لتفقد أحوالها والاطمئنان عليها، لتتفاجأ بعد دخولها للمنزل الذي تكتريانه بأختها جثة هامدة، وفي حالة متقدمة من التحلل.

وأضاف ذات المصدر، أنه جرى إخطار السلطات المحلية والمصالح الأمنية بالحادث وهرعت لعين المكان، وتم فتح تحقيق دقيق لتحديد أسباب الوفاة وظروف وقوعه، فيما نقلت جثة الهالكة صوب مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير لإخضاعها للتشريح الطبي بأمر من النيابة العامة.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تارودانت جثة متحللة عثور طبيبة فرنسية استنفار سلطات أمنية

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