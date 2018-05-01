فيديو يهز الفيسبوك بالمغرب.. مغربية دخلات لدارها وحصلات راجلها مع عشيقتو..شوفو شنو دارت ليها ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 11 ماي، مقطع فيديو مثير وجد صادم، يظهر كما قيل لحظة ضبط زوجة لزوجها رفقة فتاة داخل منزل الزوجية بإحدى المدن المغربية.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة 11 ماي، مقطع فيديو مثير وجد صادم، يظهر كما قيل لحظة ضبط زوجة لزوجها رفقة فتاة داخل منزل الزوجية بإحدى المدن المغربية.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته 34 ثانية، لحظة ضبط الزوجة لهاته الفتاة، لتقوم بتصويرها وإهانتها، بعد أن وضعتها داخل دلو مياه.

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذا الفيديو الصادم، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بفتح تحقيق بخصوصه للكشف عن ظروفه وملابساته، بينما عبر العديد من النشطاء عن غضبهم الشديد من الزوجة التي قامت بتصوير خليلة زوجها، من أجل فضحها.