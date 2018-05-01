إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر ﻿

أعلن في فاس ، مؤخرا ، أن غلافا ماليا بقيمة 500 مليون درهم سيتم رصده من أجل تمويل أشغال إعادة تهيئة وتوسيع مداخل المدينة وأهم شوارعها.

"شوف تيفي"

أعلن في فاس ، مؤخرا ، أن غلافا ماليا بقيمة 500 مليون درهم سيتم رصده من أجل تمويل أشغال إعادة تهيئة وتوسيع مداخل المدينة وأهم شوارعها.

ويندرج هذا المشروع الذي هو موضوع اتفاقية شراكة وقعت ، حديثا ، مع المجلس الجماعي لفاس، في إطار برنامج إعادة تهيئة وتوسيع مداخل المدينة على مدى خمس سنوات (2018-2022)، وتأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الرامية إلى تطوير النسيج الحضري للمدن لتلبية انتظارات الساكنة.

ويقوم مشروع الشراكة الموقع بين وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) وولاية الجهة وعمالة وجماعة فاس ومجموعة العمران-فاس، على إنجاز أشغال التأهيل الحضري، وتقوية شبكات التطهير السائل والإنارة العمومية، وإعادة تهيئة الساحات الكبرى.

ويتعلق الأمر ، بالخصوص ، بطريق ويسلان، والمداخل الرئيسية، والطريقين المداريين وسط وجنوب، وطريق مكناس، وعدة شوارع ضمنها شوارع أحمد شوقي وللامريم وللا حسناء ومصر وفلسطين ومحمد الخامس وعبيدة بن الجراح.

كما يأتي هذا المشروع في إطار تفعيل الاستراتيجية الحكومية المتعلقة بسياسة المدينة، والتي تهدف إلى ضمان نمو مجالي منسجم ومتوازن للمدن والمراكز الحضرية.

وخلال دورته العادية لشهر ماي، صادق مجلس جماعة فاس على جملة من مشاريع اتفاقيات شراكة تقوم على تأهيل وإعادة تهيئة العاصمة الروحية وتطويرها المندمج.

وتدارس وصادق المجلس أيضا على مشاريع اتفاقيات شراكة تلامس عدة قطاعات، منها اتفاقية مع وزارة الصحة والعصبة المغربية لمحاربة داء السل، تقضي بتعزيز جهود التصدي لهذا الوباء، وباتفاقية مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني تهدف إلى تقوية دور الجمعيات في التنمية المحلية.





