هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة ﻿

قضت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، خلال الأسبوع الجاري، بالإفراج عن حارس بثانوية الإعدادية الرافعية المتواجدة بجماعة بني عامر نواحي مراكش، متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة، وذلك مقابل

"شوف تيفي"



قضت المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة، خلال الأسبوع الجاري، بالإفراج عن حارس بثانوية الإعدادية الرافعية المتواجدة بجماعة بني عامر نواحي مراكش، متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة، وذلك مقابل كفالة حددت في 2100 درهم.

وحسب مصادر محلية فإن المحكمة المذكورة، حددت تاريخ 24 ماي الجاري، كموعد لعقد جلسة محاكمة الحارس المتابع بتهم التحرش الجنسي بقاصر والتحريض على الفساد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تفاصيل الملف، تعود إلى تاريخ نونبر الماضي، حيث اتهمت فتاة قاصرة تبلغ من العمر 13 سنة، حارسا بالمؤسسة التعليمية التي تدرس بها بالتحرش الجنسي وتحريضها على ممارسة الجنس معه.