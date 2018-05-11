هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى ﻿

كشف الفلكي المغربي هشام العيساوي، يومه الجمعة، أن مقولة ''يوم صومكم يوم نحركم'' لن تتحقق بالمغرب خلال السنة الحالية، حيث أن المغاربة سيصومون يوم الخميس 17 أبريل، وسيحتفلون بعيد الأضحى يوم الأربعاء 22

''شوف تيفي''



كشف الفلكي المغربي هشام العيساوي، يومه الجمعة، أن مقولة ''يوم صومكم يوم نحركم'' لن تتحقق بالمغرب خلال السنة الحالية، حيث أن المغاربة سيصومون يوم الخميس 17 أبريل، وسيحتفلون بعيد الأضحى يوم الأربعاء 22 غشت.

وأوضح الفلكي المغربي المذكور في تدوينته التي نشرها عبر حسابه بالفيسبوك، أن مقولة:''يوم صومكم يوم نحركم'' لن تتحقق هذا العام أيضا، لأن فاتح شهر رمضان المبارك هو يوم الخميس المقبل إذ ستكون رؤية الهلال واضحة وبينة مغرب يوم الأربعاء لأن الهلال سيولد يوم الثلاثاء على الساعة 11 و48 دقيقة صباحا، وعمر الهلال مغرب يوم التحري الأربعاء 29 شعبان قد تجاوز 31 ساعة، في حين أن أول أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم الأربعاء 22 غشت، مشيرا إلى أنه لا حجة للمشككين في رؤية المغرب على الدوام لأن أول أيام شهر رمضان بالمملكة العربية السعودية أيضا هو يوم الخميس المقبل، والمقولة المعتادة ''كلينا راس رمضان واهية وباطلة'' وغالبية الدول الإسلامية ستتوحد هذا العام في الصوم والإفطار باستثناء تركيا التي اعتمدت الحساب الفلكي وأعلنت الأربعاء المقبل أول أيام شهر الصيام.

وشدد الفلكي على أن توضيحه جاء لكي يذكر أن بعض العامة يعملون في كل مناسبة على الطعن والتشكيك في رؤية المغرب للهلال، وخاصة في صحة ثبوت رؤية هلال شهر رمضان وشهر ذي الحجة ويستدلون بأثر موضوع لا يصح يكثر نقله وروايته: ''يوم صومكم يوم نحركم''.