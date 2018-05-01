الرجاء يختبر نجوم قسم الهواة '' ألف '' ﻿

كشفت مصادر رجاوية، أن إدارة النادي قررت اختيار حوالي 50 لاعبا بقسم الهواة (ألف) لاختيار أجود اللاعبين لحمل قميص القلعة الخضراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر رجاوية، أن إدارة النادي قررت اختيار حوالي 50 لاعبا بقسم الهواة (ألف) لاختيار أجود اللاعبين لحمل قميص القلعة الخضراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن فتحي جمال سيسهر على الاختبار التقني والبدني رفقة مجموعة من الأطر الرجاوية التي سبق لها أن دافعت عن ألوان الفريق في السنوات الماضية مباشرة بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وحسب ذات المصادر، فإن من أصل 50 لاعبا الذين توصلوا بدعوة إجراء الاختبار سيتم اختيار 10 لاعبين فقط لعرضهم على المدرب خوان كارلوس غاريدو الذي تبقى له الصلاحية الكاملة في الموافقة على التوقيع للاعبين الجدد.

هذا ويعاني فريق الرجاء البيضاوي من أزمة اللاعبين بعد رحيل جواد الياميق وعصام الراقي إضافة إلى تعرض لاعبين آخرين لإصابات حالت دون مشاركتهم في مباريات البطولة الوطنية الشيء الذي تسبب في حصد نتائج سلبية في الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.





