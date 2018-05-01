 الرجاء يختبر نجوم قسم الهواة '' ألف '' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. الإعلام الأوروبي منبهريين بالملف المغربي لنتظيم كأس العالم 2026 | بووز

شاهد بالفيديو .. الإعلام الأوروبي منبهريين بالملف المغربي لنتظيم كأس العالم 2026

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر | بوليتيك

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد

هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق | نت 2.0

هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق

فيديو .. مثير بادو الزاكي يتعاقد مع وهران ب20 مليون سنتيم والرئيس يريد فسخ العقد | بووز

فيديو .. مثير بادو الزاكي يتعاقد مع وهران ب20 مليون سنتيم والرئيس يريد فسخ العقد

بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح ديبلومي فالخيانة | ثقافة و فنون

بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح '' ديبلومي فالخيانة''

بعد الواتساب: توقف موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عن العمل | نت 2.0

بعد "الواتساب": توقف موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن العمل

الأميرة للا حسناء: قدرات وطاقات الكفاءات القيادية النسائية تعد عاملا مهما في دعم الجهود على الصعيد العالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية | بوليتيك

الأميرة للا حسناء: ''قدرات وطاقات الكفاءات القيادية النسائية تعد عاملا مهما في دعم الجهود على

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

الرجاء يختبر نجوم قسم الهواة '' ألف ''

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 11:00 الرجاء يختبر نجوم قسم الهواة ألف | سبور
الرجاء يختبر نجوم قسم الهواة '' ألف ''
كشفت مصادر رجاوية، أن إدارة النادي قررت اختيار حوالي 50 لاعبا بقسم الهواة (ألف) لاختيار أجود اللاعبين لحمل قميص القلعة الخضراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

" شوف سبور" : رشيد محمودي

 

كشفت مصادر رجاوية، أن إدارة النادي قررت اختيار حوالي 50 لاعبا بقسم الهواة (ألف) لاختيار أجود اللاعبين لحمل قميص القلعة الخضراء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت ذات المصادر، أن فتحي جمال سيسهر على الاختبار التقني والبدني رفقة مجموعة من الأطر الرجاوية التي سبق لها أن دافعت عن ألوان الفريق في السنوات الماضية مباشرة بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

وحسب ذات المصادر، فإن من أصل 50 لاعبا الذين توصلوا بدعوة إجراء الاختبار سيتم اختيار 10 لاعبين فقط لعرضهم على المدرب خوان كارلوس غاريدو الذي تبقى له الصلاحية الكاملة في الموافقة على التوقيع للاعبين الجدد.

هذا ويعاني فريق الرجاء البيضاوي من أزمة اللاعبين بعد رحيل جواد الياميق وعصام الراقي إضافة إلى تعرض لاعبين آخرين لإصابات حالت دون مشاركتهم في مباريات البطولة الوطنية الشيء الذي تسبب في حصد نتائج سلبية في الشطر الثاني من منافسات البطولة الاحترافية.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء فتحي جمال

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

قبل رمضان: لاعبة كرة قدم سويدية تعتنق الإسلام وتسعى لنشره | سبور

قبل رمضان: لاعبة كرة قدم سويدية تعتنق الإسلام وتسعى لنشره

روماريو يدعو نجم المنتخب البرازيلي لممارسة الجنس للتألق في المونديال | سبور

روماريو يدعو نجم المنتخب البرازيلي لممارسة ''الجنس'' للتألق في المونديال

هام للجماهير الودادية بخصوص مباراة أولمبيك آسفي | سبور

هام للجماهير الودادية بخصوص مباراة أولمبيك آسفي

مثير.. رئيس الوداد يرفع من سقف المنح المخصصة للمباريات قبل جولتين على نهاية البطولة الاحترافية | سبور

مثير.. رئيس الوداد يرفع من سقف المنح المخصصة للمباريات قبل جولتين على نهاية البطولة الاحترافية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..السيدة اللي ماتت و خلات بناتها يتيمات كانت فقيرة | خارج البلاطو
منذ 9 ساعات

فيديو جد مؤثر..السيدة اللي ماتت و خلات بناتها يتيمات كانت فقيرة

أكردوم:ضيعنا عدة فرص أمام اتحاد طنجة | خارج البلاطو

أكردوم:ضيعنا عدة فرص أمام اتحاد طنجة

أحداد لشوف تيفي:فريق الدفاع الجديدي مزال كيلعب على لقب البطولة | خارج البلاطو

أحداد لشوف تيفي:فريق الدفاع الجديدي مزال كيلعب على لقب البطولة

من وجدة..صراع قديم على أرض تعود ليهود مغاربة وهاشنو واقع بسبب التزوير..للمساعدة | خارج البلاطو

من وجدة..صراع قديم على أرض تعود ليهود مغاربة وهاشنو واقع بسبب التزوير..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. الإعلام الأوروبي منبهريين بالملف المغربي لنتظيم كأس العالم 2026 | بووز
منذ 4 دقائق

شاهد بالفيديو .. الإعلام الأوروبي منبهريين بالملف المغربي لنتظيم كأس العالم 2026

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر | بوليتيك

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.