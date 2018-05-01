 هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر | بوليتيك

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد

هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق | نت 2.0

هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق

فيديو .. مثير بادو الزاكي يتعاقد مع وهران ب20 مليون سنتيم والرئيس يريد فسخ العقد | بووز

فيديو .. مثير بادو الزاكي يتعاقد مع وهران ب20 مليون سنتيم والرئيس يريد فسخ العقد

بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح ديبلومي فالخيانة | ثقافة و فنون

بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح '' ديبلومي فالخيانة''

بعد الواتساب: توقف موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عن العمل | نت 2.0

بعد "الواتساب": توقف موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن العمل

الأميرة للا حسناء: قدرات وطاقات الكفاءات القيادية النسائية تعد عاملا مهما في دعم الجهود على الصعيد العالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية | بوليتيك

الأميرة للا حسناء: ''قدرات وطاقات الكفاءات القيادية النسائية تعد عاملا مهما في دعم الجهود على

أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة | مجتمع

أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 10:46 هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق | نت 2.0
هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق
أعلنت شركة ''غوغل'' عن إطلاق سلسلة وظائف ستمكن مستخدميها من الإقلاع عن الاستخدام المفرط للإنترنت، وذلك بالاعتماد على أدوات موجودة أصلا على الهواتف.

"شوف تيفي"

 

أعلنت شركة "غوغل" عن إطلاق سلسلة وظائف ستمكن مستخدميها من الإقلاع عن الاستخدام المفرط للإنترنت، وذلك بالاعتماد على أدوات موجودة أصلا على الهواتف.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة "سكاي نيوز عربية" يومه الجمعة، فإن رئيس مجموعة غوغل، سوندار بيشاي، قال إن الشركة تعمل لما يسمى بالرفاة الرقمي من خلال تطوير خصائص ستسمح بالحد من الوقت الذي يمضيه المستخدمون على بعض التطبيقات، مشددا على رغبة الشركة في تطوير منتجات غوغل .

وأوضح الموقع المذكور أن الهاتف، سيزود مستخدميه بمعلومات عن الوقت الذي أمضوه على التطبيقات وعدد التنبيهات المرسلة يوميا من كل منها لمساعدة المستخدم على قياس استهلاكه، ما سيمكنهم من برمجة الحدود الزمنية، كحصر مدة استخدام تطبيق معين بـ15 دقيقة.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي إدمان الإنترنت موقع سكاي نيوز الهاتف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد الواتساب: توقف موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عن العمل | نت 2.0

بعد "الواتساب": توقف موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن العمل

حضيو راسكم..فيروس خطير يتجسس على خصوصيات المغاربة | نت 2.0

حضيو راسكم..فيروس خطير يتجسس على خصوصيات المغاربة

بعد إعلان اعتزاله عالم الويب.. شوفو شنو دارو الفيسبوكيين على قبل أمين رغيب باش يتراجع على قراره | نت 2.0

بعد إعلان اعتزاله عالم الويب.. شوفو شنو دارو الفيسبوكيين على قبل أمين رغيب باش يتراجع على قراره

تغيير كبير بالواتساب ويمكن ما يعجبكمش | نت 2.0

تغيير كبير بالواتساب ويمكن ما يعجبكمش

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..السيدة اللي ماتت و خلات بناتها يتيمات كانت فقيرة | خارج البلاطو
منذ 9 ساعات

فيديو جد مؤثر..السيدة اللي ماتت و خلات بناتها يتيمات كانت فقيرة

أكردوم:ضيعنا عدة فرص أمام اتحاد طنجة | خارج البلاطو

أكردوم:ضيعنا عدة فرص أمام اتحاد طنجة

أحداد لشوف تيفي:فريق الدفاع الجديدي مزال كيلعب على لقب البطولة | خارج البلاطو

أحداد لشوف تيفي:فريق الدفاع الجديدي مزال كيلعب على لقب البطولة

من وجدة..صراع قديم على أرض تعود ليهود مغاربة وهاشنو واقع بسبب التزوير..للمساعدة | خارج البلاطو

من وجدة..صراع قديم على أرض تعود ليهود مغاربة وهاشنو واقع بسبب التزوير..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر | بوليتيك
منذ 15 دقيقة

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد

هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق | نت 2.0

هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.