هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق ﻿

أعلنت شركة ''غوغل'' عن إطلاق سلسلة وظائف ستمكن مستخدميها من الإقلاع عن الاستخدام المفرط للإنترنت، وذلك بالاعتماد على أدوات موجودة أصلا على الهواتف.

"شوف تيفي"

أعلنت شركة "غوغل" عن إطلاق سلسلة وظائف ستمكن مستخدميها من الإقلاع عن الاستخدام المفرط للإنترنت، وذلك بالاعتماد على أدوات موجودة أصلا على الهواتف.

وحسب ما كشف عنه موقع قناة "سكاي نيوز عربية" يومه الجمعة، فإن رئيس مجموعة غوغل، سوندار بيشاي، قال إن الشركة تعمل لما يسمى بالرفاة الرقمي من خلال تطوير خصائص ستسمح بالحد من الوقت الذي يمضيه المستخدمون على بعض التطبيقات، مشددا على رغبة الشركة في تطوير منتجات غوغل .

وأوضح الموقع المذكور أن الهاتف، سيزود مستخدميه بمعلومات عن الوقت الذي أمضوه على التطبيقات وعدد التنبيهات المرسلة يوميا من كل منها لمساعدة المستخدم على قياس استهلاكه، ما سيمكنهم من برمجة الحدود الزمنية، كحصر مدة استخدام تطبيق معين بـ15 دقيقة.