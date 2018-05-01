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بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح '' ديبلومي فالخيانة''

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 10:26 بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح ديبلومي فالخيانة | ثقافة و فنون
بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح '' ديبلومي فالخيانة''
يطرح الفنان الشاب أمين جاد أغنية شبابية جديدة بعنوان ''أنتي ديبلومي فالخيانة''، بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل، لاقت استحسان الجمهور داخل وخارج المغرب.

شوف تيفي

 

يطرح الفنان الشاب أمين جاد أغنية شبابية جديدة بعنوان ''أنتي ديبلومي فالخيانة''، بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل، لاقت استحسان الجمهور داخل وخارج المغرب.

وكشف أمين جاد أن أغنيته الجديدة من أدائه ومن كلمات الكاتب حكيم النادي، وألحان وتوزيع الموزع هشام فطوشي، حيث تستعرض الأغنية خيوط الخيانة بين الرجل والمرأة.

ويأتي إصدار هذا العمل الفني الجديد، بعد سلسلة إصدارات مميزة لعدة أغاني لاقت نجاحا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر قناته الرسمية على ''اليوتوب''، من بينها أغاني أول سينغل بعنوان ''لالا'' وأغنية ثانية بعنوان ''ميامور'' والثالثة ''سيرو قولولها''، بالإضافة إلى أغنية على المغرب بعنوان ''مغاربة كلنا خاوة'' تتحدث عن الروح الوطنية والصحراء المغربية، وأغنية ''ما شيري''، وأغنية ''بدالة''، حيث كانت له مشاركات في التلفزيون والمحطات الإذاعية بهذه الأعمال، وجال بها في أبرز المهرجانات الوطنية والدولية من بينها مهرجان ''تسونار'' في برشلونة الإسبانية، ومهرجان البحر الأبيض المتوسط بمارسيليا الفرنسية، وفاز بالجائزة الأولى في مهرجان ''لاروشيل'' الفرنسي بعد أن كان مهندس أغنية جينيريك فيلم ''عايشة'' الذي لعبت بطولته صوفيا السعيدي خريجة سطار أكاديمي، وإخراج يمينة بنكيكي.

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي أمين جاد السعيدي سطار أكاديمي برشلونة الوطنية.

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