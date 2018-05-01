بعد "الواتساب": توقف موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن العمل ﻿

واجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ''إنستغرام'' منذ أمس الخميس، مشكلة في الدخول إلى التطبيق، حيث توقف عن العمل لدى عدد كبير من مستخدميه حول العالم.

"شوف تيفي"

واجه مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" منذ أمس الخميس، مشكلة في الدخول إلى التطبيق، حيث توقف عن العمل لدى عدد كبير من مستخدميه حول العالم.

وحسب ما كشفت عنه وسائل إعلام خاصة بجديد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن مستخدمي موقع "إنستغرام" عجزوا عن تحميل صورهم ووضع تعليقاتهم، مشيرة إلى أن المشكلة كانت في العديد من دول العالم، وقد تم الإبلاغ عنها من قبل المستخدمين في أوروبا والولايات المتحدة واليابان وبعض الدول العربية.



وأشارت المصادر ذاتها أن مستخدمي "الإنستغرام"، واجهوا مشكلات كذلك في إبداء الإعجاب بمشاركات المتابعين أو التعليق عليها، مبرزة أن سبب توقف الموقع عن العمل ما تزال إلى حدود الساعة مجهولة ولم تخرج إدارة الموقع بأي توضيح.

تجدر الإشارة إلى أن تطبيق "واتساب"، توقف هو الآخر عن العمل للعديد من المرات، وهو ما أثار غضب واستياء مستخدميه بمختلف دول العالم.