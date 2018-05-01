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روماريو يدعو نجم المنتخب البرازيلي لممارسة ''الجنس'' للتألق في المونديال

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 10:07 روماريو يدعو نجم المنتخب البرازيلي لممارسة الجنس للتألق في المونديال | سبور
روماريو يدعو نجم المنتخب البرازيلي لممارسة ''الجنس'' للتألق في المونديال
دعى النجم البرازيلي السابق روماريو، مواطنه غابرييل خيسوس، إلى ممارسة الجنس من أجل التألق مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الذي سينطلق بمنتصف يونيو المقبل.

شوف سبور

 

دعى النجم البرازيلي السابق روماريو، مواطنه غابرييل خيسوس، إلى ممارسة الجنس من أجل التألق مع منتخب بلاده في مونديال روسيا الذي سينطلق بمنتصف يونيو المقبل.

ووجه روماريو نصيحته ''الطريفة'' للمهاجم البرازيلي الشاب خيسوس، تدعوه إلى ممارسة الكثير من الجنس، والاستمتاع في أوقات الفراغ قبل خوض مباريات المونديال.

وقال روماريو لإحدى الصحف البرازيلية: ''ممارسة الكثير من الجنس هي نصيحتي له، وكذلك الاستمتاع بأيام العطل''.

وأوضح النجم السابق:'' كما بالطبع عليك التركيز في أيام المباريات. على خيسوس القدوم لكأس العالم وتسجيل الأهداف. هذا هو الشيء الأهم''.

وسيخوض خيسوس (21 عاما)، نجم مانشستر سيتي، موندياله الأول هذا الصيف، وتقع على عاتقه على الأرجح مسؤولية قيادة خط الهجوم في منتخب ''السيليساو''.

ويذكر أن روماريو كان قد تألق مع المنتخب البرازيلي في مونديال الولايات المتحدة عام 1994، حين سجل 5 أهداف وقاد فريقه للبطولة.

 

 

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب روماريو غابرييل خيسوس المنتخب البرازيلي الجنس

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