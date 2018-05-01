هام للجماهير الودادية بخصوص مباراة أولمبيك آسفي ﻿

خصصت إدارة أولمبيك أسفي لكرة القدم، 6 آلاف تذكرة، خلال مباراته أمام فريق الوداد البيضاوي، والمقررة يوم غد السبت، برسم الجولة 29 من منافسات البطولة الاحترافية.

شوف سبور : رشيد محمودي

خصصت إدارة أولمبيك أسفي لكرة القدم، 6 آلاف تذكرة، خلال مباراته أمام فريق الوداد البيضاوي، والمقررة يوم غد السبت، برسم الجولة 29 من منافسات البطولة الاحترافية.

وحددت اللجنة المنظمة للمباراة، عدد التذاكر المخصصة لجماهير الفريق الزائر في 1500 تذكرة علما أن اللقاء سيعرف حضورا جماهيريا كثيفا خاصة وأن الوداد على بعد نقطتين فقط على متصدر الدوري فريق اتخاد طنجة.

ويلعب الفريق البيضاوي وعينه على لقب البطولة حيث يحتل المركز الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر اتحاد طنجة، بينما ينافس القرش المسفيوي على مركز مؤدي للمشاركة في المنافسة الإفريقية، حيث يحتل المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن الوداد.