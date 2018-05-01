أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن انتشار سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الممتدة من تزنيت

''شوف تيفي''



تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن انتشار سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الممتدة من تزنيت إلى بوجدور.

وسيلاحظ خلال الظهيرة تمركز سحب أخرى غير مستقرة شيئا ما فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير وشمال المنطقة الشرقية، مع سقوط قطرات مطرية أو رعد بصفة محلية.

وعدا ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية وقليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الدنيا ما بين 6 و11 درجة بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى والسايس وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 و22 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 22 و28 درجة بالسهول الداخلية والسايس وسهول تادلة والرحامنة والمنطقة الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و34 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية ما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.