 أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

شاهد بالفيديو .. الإعلام الأوروبي منبهريين بالملف المغربي لنتظيم كأس العالم 2026 | بووز

شاهد بالفيديو .. الإعلام الأوروبي منبهريين بالملف المغربي لنتظيم كأس العالم 2026

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر | بوليتيك

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد

هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق | نت 2.0

هام للمدمنين على الإنترنت..غوغل تخرج بحل غير مسبوق

فيديو .. مثير بادو الزاكي يتعاقد مع وهران ب20 مليون سنتيم والرئيس يريد فسخ العقد | بووز

فيديو .. مثير بادو الزاكي يتعاقد مع وهران ب20 مليون سنتيم والرئيس يريد فسخ العقد

بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح ديبلومي فالخيانة | ثقافة و فنون

بعد سلسلة أغاني أصدرها من قبل ... أمين جاد يطرح '' ديبلومي فالخيانة''

بعد الواتساب: توقف موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام عن العمل | نت 2.0

بعد "الواتساب": توقف موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" عن العمل

الأميرة للا حسناء: قدرات وطاقات الكفاءات القيادية النسائية تعد عاملا مهما في دعم الجهود على الصعيد العالمي لمواجهة آثار التغيرات المناخية | بوليتيك

الأميرة للا حسناء: ''قدرات وطاقات الكفاءات القيادية النسائية تعد عاملا مهما في دعم الجهود على

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 09:24 أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة | مجتمع
أمطار رعدية بهذه المناطق بالمغرب اليوم الجمعة
تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن انتشار سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الممتدة من تزنيت

''شوف تيفي''


تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن تتشكل كتل ضبابية وسحب منخفضة محلية بالقرب من السواحل وذلك خلال الليل والصباح، فضلا عن انتشار سحب منخفضة كثيفة فوق السواحل الممتدة من تزنيت إلى بوجدور.

وسيلاحظ خلال الظهيرة تمركز سحب أخرى غير مستقرة شيئا ما فوق كل من مرتفعات الأطلس الكبير وشمال المنطقة الشرقية، مع سقوط قطرات مطرية أو رعد بصفة محلية.

وعدا ذلك، ستكون الأجواء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بالأقاليم الجنوبية وقليلة السحب إلى صافية بباقي الأرجاء.

وستهب الرياح معتدلة من الشمال مع تناثر حبات رملية محلية بالأقاليم الجنوبية وجنوب المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي وأحيانا من الغرب عموما بباقي الجهات.

وستتراوح درجات الدنيا ما بين 6 و11 درجة بالمرتفعات وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 11 و17 درجة بالمنطقة الشرقية والسهول الشمالية والوسطى والسايس وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 و22 درجة بالجنوب الشرقي وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 16 و22 درجة بالمرتفعات والسواحل، وما بين 22 و28 درجة بالسهول الداخلية والسايس وسهول تادلة والرحامنة والمنطقة الشرقية وسوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 28 و34 درجة بباقي جهات المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية وبالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بالسواحل الأطلسية ما بين طنجة والعرائش، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي السواحل سحب العرائش طنجة مديرية الأرصاد الجوية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى

بالصور...مافيا العقار تخرج سلاليات للاحتجاج بعد سلب أراضيهن بتنغير | مجتمع

بالصور...مافيا العقار تخرج سلاليات للاحتجاج بعد سلب أراضيهن بتنغير

معطيات جديدة بخصوص انقلاب شاحنة محملة بالسردين باشتوكة ايت بها والخسائر وصلت ل 20 مليون سنتيم | مجتمع

معطيات جديدة بخصوص انقلاب شاحنة محملة بالسردين باشتوكة ايت بها والخسائر وصلت ل 20 مليون سنتيم

حصري...تسجيل حالات إصابة بمرض الليشمانيا بضواحي أكادير والمديرية الجهوية تؤكد أن الإصابات جد عادية ولا تستدعي القلق | مجتمع

حصري...تسجيل حالات إصابة بمرض ''الليشمانيا'' بضواحي أكادير والمديرية الجهوية تؤكد أن الإصابات جد عادية ولا تستدعي القلق

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو جد مؤثر..السيدة اللي ماتت و خلات بناتها يتيمات كانت فقيرة | خارج البلاطو
منذ 9 ساعات

فيديو جد مؤثر..السيدة اللي ماتت و خلات بناتها يتيمات كانت فقيرة

أكردوم:ضيعنا عدة فرص أمام اتحاد طنجة | خارج البلاطو

أكردوم:ضيعنا عدة فرص أمام اتحاد طنجة

أحداد لشوف تيفي:فريق الدفاع الجديدي مزال كيلعب على لقب البطولة | خارج البلاطو

أحداد لشوف تيفي:فريق الدفاع الجديدي مزال كيلعب على لقب البطولة

من وجدة..صراع قديم على أرض تعود ليهود مغاربة وهاشنو واقع بسبب التزوير..للمساعدة | خارج البلاطو

من وجدة..صراع قديم على أرض تعود ليهود مغاربة وهاشنو واقع بسبب التزوير..للمساعدة

﻿

آخر المستجدات

شاهد بالفيديو .. الإعلام الأوروبي منبهريين بالملف المغربي لنتظيم كأس العالم 2026 | بووز
منذ 3 دقائق

شاهد بالفيديو .. الإعلام الأوروبي منبهريين بالملف المغربي لنتظيم كأس العالم 2026

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر | بوليتيك

إطلاق شوارع جديدة بمدينة فــاس بغلاف مالي كبيـر

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة | حوادث و حقوق

هذا ما تقرر في حق حارس بثانوية بقلعة السراغنة متهم بالتحرش الجنسي بتلميذة قاصرة

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة..وهذا تاريخ رمضان وعيد الأضحى | مجتمع

هام للمغاربة.. فلكي مغربي: ''مقولة يوم صومكم يوم نحركم لن تتحقق هذه السنة''..وهذا تاريخ رمضان وعيد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.