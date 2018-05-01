مثير.. رئيس الوداد يرفع من سقف المنح المخصصة للمباريات قبل جولتين على نهاية البطولة الاحترافية ﻿

رفع سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم من سقف المنح المخصصة للاعبين برسم منافسات البطولة الوطنية أمام فريق أولمبيك آسفي المقررة يوم غد السبت.

شوف سبور : رشيد محمودي

رفع سعيد الناصيري رئيس فريق الوداد الرياضي لكرة القدم من سقف المنح المخصصة للاعبين برسم منافسات البطولة الوطنية أمام فريق أولمبيك آسفي المقررة يوم غد السبت.

وذكرت مصادر ودادية أن الناصيري وعد لاعبيه المؤهلين لخوض المباراة بمنحة 25 ألف درهما بمن فيهم الذين لن يشاركوا كلاعبين رسميين في حال تحقيق نتيجة الفوز خارج الديار علما أن المنح كانت تتراوح ما بين 10 ألاف إلى 20 ألف درهم.

وينافس فريق الوداد على لقب البطولة الوطنية في الوقت الذي كان يحتل قبل 12 مباراة الرتبة 13 ليحقق قفزة مذهلة خلال الشطر الثاني من منافسات البطولة باحتلال الرتبة الثانية برصيد 47 نقطة بفارق نقطتين فقط عن متصدر الدوري فريق اتحاد طنجة.