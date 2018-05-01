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نيمار قريب من أي وقت مضى للتوقيع مع الفريق الملكي وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 09:03 نيمار قريب من أي وقت مضى للتوقيع مع الفريق الملكي وهذه هي التفاصيل | سبور
نيمار قريب من أي وقت مضى للتوقيع مع الفريق الملكي وهذه هي التفاصيل
أصبح نيمار داسيلفا، نجم فريق باريس سان جرمان، قريبا من أي وقت مضى من التعاقد مع فريق ريال مدريد الإسباني مقابل رقم قياسي جديد في عالم انتقالات كرة القدم.

شوف سبور

أصبح نيمار داسيلفا، نجم فريق باريس سان جرمان، قريبا من أي وقت مضى من التعاقد مع فريق ريال مدريد الإسباني مقابل رقم قياسي جديد في عالم انتقالات كرة القدم.

وذكرت تقارير صحفية، أن إدارة فريق سان جرمان حددت مبلغ 260 مليون يورو، للاستغناء عن النجم البرازيلي نيمار خلال الصيف المقبل.

وحسب صحيفة "آس" فأن رئيس ريال مدريد، فلورينتينو بيريز، التقى في مارس الماضي بوالد نيمار، حيث جرى الاتفاق على خطوات انتقال اللاعب لصفوف الفريق الملكي.

وفي نفس السياق أفادت صحيفة "ليبيراسيون" الفرنسية أن ريال مدريد مستعد لدفع 300 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب.

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شوف سبور المغرب نيمار داسيلفا باريس سان جرما ريال مدريد باريس الدار البيضاء فرنسا

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