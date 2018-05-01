المتورطين في الاعتداء على تلميذة '' واش ماعندكش ختك'' مشاو فيها وها شحال ديال الحبس عطاوهم ﻿

قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الخميس الجمعة، بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المتورطين الثلاثة في ملف الاعتداء على تلميذة بمنطقة بوشان ببنجرير أو ما بات يعرف ب ''واش ما عندكش

''شوف تيفي''

قضت الغرفة الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، ليلة الخميس الجمعة، بعشرين سنة سجنا نافذا في حق المتورطين الثلاثة في ملف الاعتداء على تلميذة بمنطقة بوشان ببنجرير أو ما بات يعرف ب ''واش ما عندكش ختك”.

وحسب مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' فإن المتورط الرئسيي بالملف، حكم عليه بعشر سنوات نافذة، بينما قضت المحكمة بسجن شريكه المتورط في تصوير الفيديو بثمان سنوات نافذة أما الحلاق مسرب الفيديو فقد حكم عليه بسنتين سجنا نافذا.

تجدر الاشارة إلى أن مقطع فيديو هز مواقع التواصل الاجتماعي، قبل شهر، وثق لحظة تعرض التلميذة خولة لمحاولة الاغتصاب علي يد شاب حاول ربط علاقة معها بالقوة.