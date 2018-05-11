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بالصور...مافيا العقار تخرج سلاليات للاحتجاج بعد سلب أراضيهن بتنغير

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 02:41 بالصور...مافيا العقار تخرج سلاليات للاحتجاج بعد سلب أراضيهن بتنغير | مجتمع
بالصور...مافيا العقار تخرج سلاليات للاحتجاج بعد سلب أراضيهن بتنغير
خرجت مجموعة من النساء السلاليات بمدينة تنغير زوال اليوم في مسيرة احتجاجية جابت بعض شوارع المدينة تنديدا بترامي بعض لوبيات العقار بالمنطقة على أراضيهن بدون وجه حق.

شوف تيفي:تنغير

خرجت مجموعة من النساء السلاليات بمدينة تنغير زوال اليوم في مسيرة احتجاجية جابت بعض شوارع المدينة تنديدا بترامي بعض لوبيات العقار بالمنطقة على أراضيهن بدون وجه حق.

وعبرت المحتجات عن غضبهن وتذمرهن إزاء الوضع بعدما سلبت منهن أراضي سلالية تدخل في ملكهن الخاص وشيدت عليها بيوتا يستغلها مجهولون دون أي سند قانوني، الأمر الذي جعلهن يخرجن في مسيرة حاشدة رافعين شعارات مناهضة لكل أشكال استغلال ملك الغير من قبيل '' فينك يا مسؤول سلاليات في خطر''، ''باعوا حقوقهم وفأراضينا بغاو يغصبونا''، ''هذا عيب هذا عار أراضينا السلالية في خطر'' وغيرها من العبارات المستنكرة للترامي على أملاكهن السلالية.

وفي اتصال هاتفي بقناة ''شوف تيفي''، عبر أحد الفاعلين الجمعويين بالمنطقة أن المتضررات وجهوا عدة نداءات للمسؤولين بمدينة تنغير وعلى رأسهم عامل الإقليم من أجل وقف هذه المهزلة على حد تعبيره غير أن نداءات المتضررات لم تلق الآذان الصاغية اللهم بعض جلسات الحوار التي عقدتها النسوة مع الكاتب العام لعمالة إقليم تنغير الذي أعطى مجموعة من الوعود للمشتكيات والتي لم تطبق على أرض الواقع ومازالت أراضيهن تحت رحمة وجشع لوبيات العقار يقول المتحدث.

هذا، وتطالب السلاليات المتضررات من السلطات الإقليمية ومن عامل مدينة تنغير التدخل العاجل من أجل إيجاذ حل آني لملفهن المطلبي، وحماية حقوقهن كاملة، ووقف المساس بأرضهن السلالية.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب تنغير السلاليات احتجاج مسيرة ترامي أراضي مافيا العقار

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