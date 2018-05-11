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فايسبوكيون يتهمون الدوزي بتقليد المجرد

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 02:18 فايسبوكيون يتهمون الدوزي بتقليد المجرد | ثقافة و فنون
فايسبوكيون يتهمون الدوزي بتقليد المجرد
في الوقت الذي لازال فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشغلون بالمقاطعة، لقي البعض منهم وقتا للسخرية من صورة نشرها الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، على حسابه على ''أنستغرام'' من داخل مسبح، أرفقها

شوف تيفي

في الوقت الذي لازال فيه رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشغلون بالمقاطعة، لقي البعض منهم وقتا للسخرية من صورة نشرها الفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي، على حسابه على ''أنستغرام'' من داخل مسبح، أرفقها بعبارة باللغة الإنجليزية قال فيه: ''إمض قدما دائما، ولا تنظر أبدا إلى الخلف''.

وتفاعل عدد من متابعي الدوزي مع هذه الصورة، حيث لاحظ مجموعة من رواد الفضاء الأزرق تشابها في صورته مع صورة سابقة للفنان سعد لمجرد، متسائلين عن حقيقة التقليد الذي أضحى بعض من الفنانين يلجؤون إليه، ويستمدون فكرته من صور ''المعلم''، أم أن الصورة في المسبح صارت فقط موضة في الوقت الحالي.جدير بالذكر أن فيلما سينمائيا جمع بين النجمين، لم يكتب له الخروج بعد، وهو من صنف أفلام الفنطازيا حيث تم نشر بعض الصور له من قبل، يظهر فيها الدوزي ولمجرد بمكياج غريب على وجوههم.



 

 

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الدوزي لمجرد المعلم رواد مواقع التواصل الاجتماعي

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