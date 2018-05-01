معطيات جديدة بخصوص انقلاب شاحنة محملة بالسردين باشتوكة ايت بها والخسائر وصلت ل 20 مليون سنتيم ﻿

على إثر حادث إنقلاب شاحنة من الحجم الكبير محملة بسمك السردين بأحد المدارات الطرقية القريبة من جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت بها، كشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' عن معطيات جديدة بخصوص هذا الحادث

شوف تيفي:اشتوكة ايت بها

على إثر حادث إنقلاب شاحنة من الحجم الكبير محملة بسمك السردين بأحد المدارات الطرقية القريبة من جماعة سيدي بيبي إقليم اشتوكة أيت بها، كشفت مصادر مطلعة ل''شوف تيفي'' عن معطيات جديدة بخصوص هذا الحادث الذي أدى لانقلاب شاحنة كانت قادمة من مدينة العيون صوب أحد المعامل الخاصة بالتصبير بمدينة أيت ملول.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن الحمولة التي كانت داخل الشاحنة تقدر بحوالي 20 مليون سنتيم من السردين الطري، الذي جرى ملؤه في صناديق بلاستيكية تجاوزت الحد القانوني المسموح به، وهو الأمر الذي جعل الشاحنة تميل عند وصولها للمدار الطرقي المؤدي لدوار ''تكاض'' بجماعة سيدي بيبي، فانهارت الصناديق وسقطت على الأرض في مشهد جعل عددا من المواطنين يغتنمون الفرصة ويتسابقون من أجل الظفر بالسردين المتناثر على الطريق.

وتسبب الحادث في عرقلة حركة السير والجولان لساعات طويلة وانتشار الفوضى نتيجة تجمهر المواطنين حول الشاحنة لتحميل بقايا السردين، قبل أن تحل عناصر الدرك الملكي بعين المكان، وعملت على إعادة تنظيم حركة المرور، وفتح تحقيق حول ملابسات وحيثيات الحادث.