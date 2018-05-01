تزامنا مع تغطية الاضطرابات في الأراضي السورية.. المدير العام لقناة الجزيرة يقدم استقالته ﻿

أعلن مدير عام قناة الجزيرة القطرية ياسر أبو هلالة استقالته يومه الخميس من منصبه بعد أربع سنوات على تعيينه في إدارتها، وذلك تزامنا مع الاضطرابات التي تعرفها الأراضي السورية، التي تحتضن حربا بين

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أعلن مدير عام قناة الجزيرة القطرية ياسر أبو هلالة استقالته يومه الخميس من منصبه بعد أربع سنوات على تعيينه في إدارتها، وذلك تزامنا مع الاضطرابات التي تعرفها الأراضي السورية، التي تحتضن حربا بين إيران وإسرائيل.

وحسب مصادر عربية فإن أبو هلالة لم يذكر أسباب الاستقالة، لكنه أوضح أنه قدمها للمرة الثالثة خلال عمله مديرا للقناة، حيث قبلها رئيس مجلس إدارة شبكة الجزيرة الشيخ حمد بن ثامر بعد أن تم رفضها في المرات السابقة.

كما صدر قرار بتعيين ''أحمد سالم السقطري''، خلفا لأبو هلالة في إدارة القناة، حيث كان يعمل نائبا للمدير خلال الفترة الماضية.