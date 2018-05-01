خطير..''فوكيد'' يطعن زميله بسكين في المدينة الحمراء وها أشنو وقع ﻿

طعن شخص يشتغل مرشدا سياحيا مزورا زوال يومه الخميس زميلا له بحي وبحيرة بالمدينة العتيقة لمراكش، وذلك بعدما امتنع الضحية عن اقتسام عمولة حصل عليها من سياح.

شوف تيفي

طعن شخص يشتغل مرشدا سياحيا مزورا زوال يومه الخميس زميلا له بحي وبحيرة بالمدينة العتيقة لمراكش، وذلك بعدما امتنع الضحية عن اقتسام عمولة حصل عليها من سياح.

وكشفت مصادر محلية أن الـ''فوكيد'' حصل على العمولة المالية بعد استدراج سياح إلى أحد المحلات للتبضع، الأمر الذي لم يستسغه زميله، فاستل سكينا وغرسه في بطن غريمه قبل أن يطلق ساقيه للريح.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية سقط مدرجا في دمائه ليتم نقله على متن سيارة إسعاف إلى قسم المستعجلات، وانتقلت عناصر الدائرة الأمنية الثانية إلى المستشفى للاستماع إليه في محضر رسمي.