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''سياش بنك'' يطلق خدمة إلكترونية جديدة ''وي باي'' وهذه هي تفاصيلها

بتاريــخ : 11 ماي 2018 / 01:42 سياش بنك يطلق خدمة إلكترونية جديدة وي باي وهذه هي تفاصيلها | اقتصاد
''سياش بنك'' يطلق خدمة إلكترونية جديدة ''وي باي'' وهذه هي تفاصيلها
نظمت المجموعة المصرفية ''سياش بنك'' اليوم الخميس ندوة صحفية بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء ؛ والتي أعلنت من خلالها عن إطلاق خدمتها الإلكترونية الجديدة '' we pay ''، تحت عنوان '' من اليوم وي باي بيناتنا '' و

شوف تيفي: ''علاء الصنوبري''

نظمت المجموعة المصرفية ''سياش بنك'' اليوم الخميس ندوة صحفية بأحد فنادق مدينة الدار البيضاء ؛ والتي أعلنت من خلالها عن إطلاق خدمتها الإلكترونية الجديدة '' we pay ''، تحت عنوان '' من اليوم وي باي بيناتنا '' و التي تسمح بإمكانية الأداء و تحويل الأموال بواسطة الهاتف النقال وذلك عن طريق التطبيق الذكي للمجموعة.

و أكد أحمد رحو رئيس المجلس الإداري لمصرف ''سياش بنك''، أن حلول الأداء و التحويل عبر الهاتف المحمول ستساهم في توسيع دائرة الأداءات الإلكترونية لتطال كافة شرائح المجتمع .

وتعتبر ''سياش بنك'' من أهم البنوك المغربية الرائدة في مجال التطبيقات الإلكترونية المتطورة ذات جودة عالية.

وتجدر الإشارة أن مجموعة ''سياش بنك'' أطلقت مؤخرا أول بنك إسلامي تشاركي ''أمنية بنك'' والذي جاء كثمرة شراكة استراتيجية بين بنك قطر الدولي الإسلامي ومؤسسة القرض العقاري والسياحي.

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب سياش بنك وي باي خدمة إلكترونية الأداء والتحويل عبر الهاتف

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