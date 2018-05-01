مثير..هذا ما فعله البرلمانيون في قلب القبة بسبب ''سيدي علي'' ﻿

تجاوبا مع حملة المقاطعة، تحفظ برلمانيون ينتمون لبعض الفرق البرلمانية معها، وذلك بعدما أبلغوا إدارة مجلس النواب بتحفظهم على استمرار اقتناء قنينات ماء ''سيدي علي''، حسب ما كشفته أخبار اليوم في عددها

شوف تيفي

تجاوبا مع حملة المقاطعة، تحفظ برلمانيون ينتمون لبعض الفرق البرلمانية معها، وذلك بعدما أبلغوا إدارة مجلس النواب بتحفظهم على استمرار اقتناء قنينات ماء "سيدي علي"، حسب ما كشفته أخبار اليوم في عددها الصادر غدا الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن عددا من ماركات أخرى لقنينات ماء معدنية بدأت توزع في الأيام الدراسية واجتماعات البرلمانيين، وذلك بعدما أبدى بعضهم مقاطعتهم للماركة المذكورة، وسلك ما سلكه عدد كبير من المقاطعين.

وكانت المقاطعة التي طالت بعض المنتوجات طيلة ثلاثة أسابيع، انخرط فيها عدد كبير من المواطنين، بعدما تمت الدعوة إليها في مواقع التواصل الاجتماعي.