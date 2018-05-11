حصري...تسجيل حالات إصابة بمرض ''الليشمانيا'' بضواحي أكادير والمديرية الجهوية تؤكد أن الإصابات جد عادية ولا تستدعي القلق ﻿

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض ''اللشمانيا'' بمدينة أكادير، وبالضبط بجماعة أورير ومنطقة إداوتنان، وذلك بفعل انتشار الذبابة الرملية التي تعمل على نقل هذا الداء،

شوف تيفي:أحمد الهلالي

كشفت مصادر خاصة لقناة ''شوف تيفي''، عن تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض ''اللشمانيا'' بمدينة أكادير، وبالضبط بجماعة أورير ومنطقة إداوتنان، وذلك بفعل انتشار الذبابة الرملية التي تعمل على نقل هذا الداء، خاصة مع تواجد عدد من المستنقعات والأزبال التي تساعدها على الانتشار.

وأكدت مصادر ''شوف تيفي''، أن عدد الحالات التي بدأت تظهر فيها علامات هذا المرض بلغت 20 حالة، بعضها متواجد بجماعة ''أورير'' شمال مدينة أكادير والحالات الأخرى متفرقة بين مختلف الدواوير المتاخمة لذات الجماعة خاصة بالعالم القروي بإداوتنان، حيث تنعدم طرق الوقاية والعلاج.

وعلاقة بذات الموضوع أكد ''نور الدين المسبب'' لقناة ''شوف تيفي'' بصفته المسؤول الجهوي للصحة والبيئة بالمديرية الجهوية للصحة، أن الحالات التي قامت وزارة الصحة برصدها بالمنطقة تبلغ حوالي 10 حالات، وهي كلها إصابات جد عادية وطبيعية لا تستدعي أي قلق والوضع الصحي لحدود اللحظة متحكم فيه، وذلك بفعل السياسة الصحية التي تتبعها المديرية الجهوية للصحة بأكادير في هذا الصدد، إذ تم تعبئة مجموعة من الآليات والأطر الطبية المتخصصة من أجل إجراء فحوصات للمصابين، وتنظيم حملات تحسيسية وتوعية لوقاية المواطنين من مثل هذه الأمراض، التي تتكاثر بالأوساط المنعدمة فيها وسائل وشروط النظافة، وتساعد على انتشار البكتيريا والحشرات، ومن بينها هذه الذبابة الرملية المسببة لمرض الليشمانيا...''

وأشار ذات المتحدث، أن جهة سوس ماسة تعد من الجهات التي تسجل فيها حالات جد قليلة مقارنة مع جهات أخرى من المملكة، وهو أمر طبيعي، ولا يشكل أي خطر على صحة باقي المواطنين، الذين يختلطون بالمصابين لأن الحالات الضئيلة المسجلة بجهة سوس لا تنتقل بين الأشخاص إلا بفعل حشري(الذبابة الرملية)، والوزارة جندت بهذا الخصوص جميع الوسائل اللوجيستكية والبشرية للتصدي لهذه الحالات القليلة.

ودعا المتحدث كل المواطنين إلى عدم التهويل وتضخيم الأمر، لأن المسألة جد عادية، ولا تستدعي كل ما يروج له البعض، مشددا في الوقت ذاته على التزام الطرق الوقائية وتجنب الأماكن المتعفنة، والتي تفتقر للنظافة، مشيرا إلى أن كل الأطراف معنية بالوقاية من هذا المرض بما في ذلك المصاب، الذي عليه أن يبتعد ويبعد عنه كل الأسباب التي تعشّش فيها الناموسة الناقلة للفيروس، مضيفا أن المديرية الجهوية للصحة بادرت بالتعاون مع كل الجماعات والمتدخلين في حملات تحسيس وتوعية.