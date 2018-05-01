مثير.. الشرطة الإسبانية تدخل على قضية مهاجر مغربي مارس الجنس بالإكراه على مواطنة مغربية وطمعها بالأوراق وأشنو وقع ليها ﻿

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 68 عاما، تم اتهامه باحتجاز مواطنة مغربية لأسبوعين، قصد إجبارها على ممارسة الجنس بالإكراه، داخل إقامة سكنية ببلدية ''توري باتشيكو''

شوف تيفي

اعتقلت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية مهاجرا مغربيا يبلغ من العمر 68 عاما، تم اتهامه باحتجاز مواطنة مغربية لأسبوعين، قصد إجبارها على ممارسة الجنس بالإكراه، داخل إقامة سكنية ببلدية ''توري باتشيكو'' التابعة لمدينة مورسيا، جنوب إسبانيا.

وكشفت مصادر محلية اليوم الخميس وفق ما أعلنت عنه الشرطة الإسبانية، أن الموقوف خدع السيدة المغربية، وقدم لها وعودا كاذبة، لتسوية وضعيتها القانونية داخل التراب الإسباني، حيث اعتدى جنسيا على الضحية البالغة من العمر 31 عاما.

وتابع المصدر ذاته، أن المتهم استغل الوضع غير القانوني للضحية قصد إجبارها على ممارسة الجنس بالإكراه، حيث تعرضت على إثر ذلك لجروح بليغة أثناء محاولتها الفرار، إلى درجة أنه أغمي عليها، الوضع الذي دفع المعتدي إلى إخبار الأطباء خوفا من وفاتها.

وتابعت المصادر نفسها، أنه تم اقتياد الجاني إلى مركز الشرطة، قصد تعميق البحث معه في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه.