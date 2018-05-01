عاجل..أخيرا..اعتقال المتورط في الاعتداء على مفتش شرطة بالضرب والجرح بالسلاح الأبیض ﻿

تمكنت فرقة الشرطة القضائیة بالناظور، مساء الیوم الخمیس، من توقیف شخص ینحدر من مدینة إمزورن، یبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضیة تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبیض في حق

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تمكنت فرقة الشرطة القضائیة بالناظور، مساء الیوم الخمیس، من توقیف شخص ینحدر من مدینة إمزورن، یبلغ من العمر 25 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضیة تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبیض في حق موظف شرطة.

وذكر بلاغ للمدیریة العامة للأمن الوطني أن أطوار الواقعة تعود إلى قیام المشتبه به، بتاریخ 5 ماي 2018 ، بتعریض موظف أمن برتبة مفتش شرطة لاعتداء بلیغ بالسلاح الأبیض، دون سبب ظاهر أو معروف، الأمر الذي تسبب للضحیة في جرح على مستوى الوجه.

وعلى إثر ذلك باشرت المصالح الأمنیة مجموعة من التحریات والأبحاث المكثفة التي أفضت إلى توقیف المشتبه به مساء الیوم بمنزل بمدینة بني أنصار.

وحسب ذات المصدر فإن المشتبه به تم الاحتفاظ به رفقة مالك المنزل الذي كان یستضیفه، رهن إشارة البحث الذي تجریه مصالح الشرطة القضائیة بإمزورن تحت إشراف النیابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جمیع ظروف وملابسات هذه القضیة.