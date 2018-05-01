عاجل...اندلاع حريق بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني وها اش واقع ﻿

اندلع حريق مهول قبل قليل داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك بمصلحة الاستقبال.

شوف تيفي:أكادير

اندلع حريق مهول قبل قليل داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك بمصلحة الاستقبال.

وحسب مصادر ''شوف تيفي''، فالحريق شب بشكل مفاجئ داخل جناح الاستقبالات وتصاعد الدخان في الهواء متسببا في حالة من الهلع والخوف في صفوف مرتادي المؤسسة الاستشفائية مخافة امتداد النيران لباقي الأجنحة.

وأضافت ذات المصادر، أن الحريق نتج عن ترك أحد الموظفين لشاحن كهربائي متصل بالمكبس ما أدى لانفجاره واندلاع النيران.

هذا، واستنفر الحادث مختلف المصالح الأمنية ورجال الوقاية المدنية، الذين هرعوا لعين المكان، وقاموا بمحاصرة النيران وإخمادها بسرعة قبل انتشارها، فيما فتحت السلطات الأمنية تحقيقا لمعرفة حيثيات وملابسات الحريق.