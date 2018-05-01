في محاكمة بوعشرين.. فاتورة الأقراص المدمجة التي تتضمن ''الفيديوهات الجنسية'' وكلمات نابية تفجر المحاكمة .. التفاصيل الكاملة ﻿

شهدت جلسة محاكمة ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم''، المتابع على خلفية تهم الاتجار في البشر،والاغتصاب والتحرش مساء يومه الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجواء مشحونة وملاسنات

''شوف تيفي''

شهدت جلسة محاكمة ''توفيق بوعشرين'' مدير نشر جريدة ''أخبار اليوم''، المتابع على خلفية تهم الاتجار في البشر،والاغتصاب والتحرش مساء يومه الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أجواء مشحونة وملاسنات غير مسبوقة وصلت حد استعمال بعض الألفاظ النابية بين الطرف المدني ودفاع بوعشرين بقلب القاعة 8 وصولا إلى بهو المحكمة.

وبحسب مصادر ''شوف تيفي'' فإن بوعشرين حاول الدفاع عن نفسه وخاطب الوكيل العام '' اعتاقلتيني ودرتي ليا حالة التلبس وهي ما كايناش''، الأمر الذي رد عليه ممثل النيابة العامة ، قائلا ''أنت معتقل بسلطة القانون والنيابة العامة لها خصومات مع التهم وليس مع الشخص''، وبعد ذلك تدخل أحد المحامين من الطرف المدني وطالب المحكمة بترتيب الأسئلة بين الأطراف وإلزام المتهم باحترام المحكمة ، الشيء الذي اعتبره دفاع بوعشرين بالمستفز واضطر القاضي بوشعيب فريح، إلى رفع الجلسة بسبب مشادة بين أعضاء الدفاع من الطرفين، وتنابزهم بالألقاب والإشارة بالأصابع لبعضهم البعض .

وأضـــافت مصادرنا أن هيئة الطرف المدني في شخص المحامي ''جواد بنجلون التويمي'' عن هيئة فاس طالب كتابة الضبط بتدوين كل مايدور بالجلسة وكل ماجاء على لسان المحامين وسوء الأدب الذي طالهم خلال أشغال جلسة المحاكمة، مما جعل القاضي فريح يخاطب دفاع بوعشرين '' واش غادي نبقى نحرر في المحاضر هنا، لا يمكنني أن أستمر في تحريرها'' وأردف قائلا: ''الرجاء ساعدونا، فالمحكمة غير مسؤولة عن ذنب لم ترتكبه''.

وزادت مصادرنا أن المحامي ''جواد بنجلون التويمي'' وبعدما واصلت المحكمة أشغالها صرخ وبلهجة قوية في وجه هيئة دفاع بوعشرين وطالبها باحترام المحكمة والرفع من مستوى الأسئلة حين شرع المحامي السناوي، عضو هيئة دفاع المتهم في توجيه بعض الأسئلة إلى توفيق بوعشرين المتعلقة بالشركة التي يديرها، حيث اعتبرها غير منتجة ومضيعة للوقت وتبرير للأقراص المدمجة التي تتضمن فيديوهات تدين بوعشرين في علاقات جنسية واقعية وفي حالة تلبس قانونيا .

وأثــار تدخل ''التويمي'' المحامي السناوي ليعلق متهكما ومصفقا بيده ''على سلامتكم'' ما لم يرق لمحامي الطرف المدني الذي انتفض قائلا ''غادي نجيب فم ونبقى نهضر'' ، مما هز القاعة في ملاسنات بين هيئة الطرف المدني ودفاع بوعشرين وسمعت حينها كلمات نابية لم تحدد من وجهها نظرا للضجيج الذي ملأ القاعة وتدخل مسرعا القاضي ''فريح'' وعبر عن غضبه من المستوى الذي صار إليه البعض في محاكمة تاريخية يتابعها الرأي العام الوطني ورفع الجلسة ليوم غد الجمعة على الساعة 3 زوالا.