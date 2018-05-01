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خاص.. ها وقتاش غادي يتدفن جثمان المغربي جواد الشواهدي الذي كانت جثته ستحرق في إيطاليا

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 22:08 خاص.. ها وقتاش غادي يتدفن جثمان المغربي جواد الشواهدي الذي كانت جثته ستحرق في إيطاليا | مجتمع
خاص.. ها وقتاش غادي يتدفن جثمان المغربي جواد الشواهدي الذي كانت جثته ستحرق في إيطاليا
من المنتظر أن يدفن جثمان الراحل جواد الشواهدي الذي تابعت قناة ''شوف تيفي'' قصة والديه الأليمة ومعاناتهم بسبب ما قررته زوجته الإيطالية بحرق جثة ابنهما بعد وفاته، في مقبرة إسلامية في إيطاليا.

شوف تيفي

 

من المنتظر أن يدفن جثمان الراحل جواد الشواهدي الذي تابعت قناة "شوف تيفي" قصة والديه الأليمة ومعاناتهم بسبب ما قررته زوجته الإيطالية بحرق جثة ابنهما بعد وفاته، في مقبرة إسلامية في إيطاليا.

وجاء هذا المستجد بدفن جثمان المغربي في المقبرة الإسلامية، بعدما تدخلت فعاليات جمعوية لدى قنصلية المغرب وسفارته بإيطاليا، حيث سيوارى الثرى ظهر غد الجمعة في مدينة كريمونا الإيطالية.

وكانت جثة جواد الشواهدي ستحرق، بناء على طلب زوجته الإيطالية، قبل أن تنفجر قضيته، وتتدخل فعاليات بإيطاليا لحسم المشكل نهائيا.

 

‫شوف تيفي

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إيطاليا دفن حرق جثة

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