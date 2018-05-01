المغرب يطالب بمنع بعض الدول من التصويت على البلد المرشح لاحتضان مونديال 2026 ﻿

كشفت تقارير إعلامية، أن المغرب راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا '' ، للمطالبة بحرمان 4 دول من عملية التصويت على البلد المرشح لتنظيم كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في موسكو 13 يونيو المقبل.

" شوف سبور "

كشفت تقارير إعلامية، أن المغرب راسل الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " ، للمطالبة بحرمان 4 دول من عملية التصويت على البلد المرشح لتنظيم كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في موسكو 13 يونيو المقبل.

وأفاد موقع " espn.com"، أن الدولالمعنية متعقلة بكل من ساموا الأمريكية ،غوام ، بورتوريكو ،جزر العذراء الأمريكية، وهي تابعة للنفوذ الأمريكي، موضحة أن الطلب المذكور تم توجيهه للفيفا قبل حوالي أسبوعين.

وحسب نفس المصدر، فقد طالب المغرب أيضا من الفيفا التأكد من أن أعضاء مجلس FIFA الأمريكيين، ساندرا فروين وسونيل غولاتي وفيكتور مونتاغلياني، يغادرون الغرفة عندما تتم مناقشة قضايا كأس العالم 2026 ، في الشق الذي يهم الدول المذكورة.