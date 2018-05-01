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أندية إنجليزية تدخل في صراع مع أندية إيطالية لضم حكيم زياش

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 20:56 أندية إنجليزية تدخل في صراع مع أندية إيطالية لضم حكيم زياش | سبور
أندية إنجليزية تدخل في صراع مع أندية إيطالية لضم حكيم زياش
كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز دخلت في صراع قوي من أجل التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

شوف سبور

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز دخلت في صراع قوي من أجل التعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأكد موقع ''كالتشيو ميركاتو'' الإيطالي، أن فريقي ليفربول الإنجليزي و توتنهام ، عبرا عن رغبتهما في ضم نجم أياكس الهولندي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح الموقع الإيطالي، أن ''الريدز ''يسعى لإقناع اللاعب بالانتقال إلى صفوفه من خلال إقناعه بواسطة اللاعبين الهولنديين، فرجيل فان ديك وجيورجينو فينالدوم اللذين تربطهما علاقة جيّدة بزياش.

ويذكر أن بعض التقارير الإعلامية ، أكدت أن ناديي روما وإيه سي ميلان الإيطاليين يرغبان في الحصول على توقيع نجم المنتخب المغربي حكيم زياش خلال الميركاتو الصيفي المقبل، علما أنه سجل 9 أهداف وصنع 15 هدفا، في 37 مباراة لعبها مع أياكس أمستردام الهولندي.

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شوف سبور المغرب الدارالبيضاء حكيم زياش ليفربول الإنجليزي توتنهام أياكس الهولندي ميلان روما

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