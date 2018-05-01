قرارات أمنية صارمة خلال مباراة المغرب التطواني واتحاد طنجة ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن سلطات عمالة تطوان، قررت منع تنقل جماهير فريق المغرب التطواني بشكل جماعي إلى مدينة طنجة خلال مباراة الجولة 29 من منافسات البطولة الاحترافية.

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن سلطات عمالة تطوان، قررت منع تنقل جماهير فريق المغرب التطواني بشكل جماعي إلى مدينة طنجة خلال مباراة الجولة 29 من منافسات البطولة الاحترافية.

ومن المنتظر أن يعرف كلاسيكو الشمال المقرر إجراؤه يوم السبت المقبل، حضورا جماهيريا مهما خاصة على مستوى فريق اتحاد طنجة في حين سيكون جمهور فريق المغرب التطواني مجبرا على السفر بطريقة بعيدة عن التجمهر.

ويعود هذا القرار إلى الحملات الفيسبوكية التي شنتها مجموعة من الصفحات المنتمية لكلا الفريقين والتي تحرض على أعمال الشغب والعنف.