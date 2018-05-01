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رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي القرقوبي بمدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي القرقوبي بمدينة القنيطرة

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رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي القرقوبي بمدينة القنيطرة

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 20:12 رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي القرقوبي بمدينة القنيطرة | حوادث و حقوق
رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي القرقوبي بمدينة القنيطرة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة ، في عملية أمنية انطلقت أمس الاربعاء واستمرت اليوم الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 38 و 40 سنة ، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ، وذلك

''شوف تيفي''+''و م ع''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة ، في عملية أمنية انطلقت أمس الاربعاء واستمرت اليوم الخميس، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 38 و 40 سنة ، أحدهما من ذوي السوابق القضائية ، وذلك للاشتباه في تورطهما في حيازة وترويج أقراص الإكستازي المخدرة.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني ، أنه جرى توقيف المشتبه به الأول ليلة أمس بساحة بئر انزران ، وبحوزته 745 قرص إكستازي مخدر معدة للترويج ، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى توقيف شريكه اليوم الخميس بمنزله بحي السلام ، وبحوزته 2940 قرص مخدر إضافية من نفس النوع ، ليصل مجموع ما تم حجزه خلال هذه العملية 3685 قرصا مخدرا .

وخلص البلاغ إلى أنه تم إيداع المشتبه بهما رهن تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة ، فيما تتواصل العمليات الأمنية المكثفة لتجفيف كافة مصادر جلب وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على الصعيدين الوطني والدولي.

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