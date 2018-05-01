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700 تذكرة للجمهور الودادي أمام أولمبيك أسفي

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 20:06 700 تذكرة للجمهور الودادي أمام أولمبيك أسفي | سبور
700 تذكرة للجمهور الودادي أمام أولمبيك أسفي
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن اللجنة المنظمة لفريق أولمبيك آسفي لكرة القدم خصصوا 700 تذكرة لجمهور الوداد الرياضي، خلال المباراة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل برسم الجولة 29 من البطولة

شوف سبور: عبدالغفور ضرار

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن اللجنة المنظمة لفريق أولمبيك آسفي لكرة القدم خصصوا 700 تذكرة لجمهور الوداد الرياضي، خلال المباراة التي ستجمع بينهما يوم السبت المقبل برسم الجولة 29 من البطولة الاحترافية.

وكانت اللجنة المنظمة قد طبعت 6 آلاف تذكرة للمباراة التي ستجرى على أرضية ملعب المسيرة بآسفي ابتداء من الساعة السابعة مساء.

يذكر أن الوداد الرياضي رفع رصيده من النقاط إلى 47 في المركز الثاني خلف المتصدر اتحاد طنجة صاحب 49 نقطة، فيما أولمبيك آسفي يحتل المركز السابع برصيد 42 نقطة.

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شوف سبور الدارالبيضاء المغرب الوداد الرياضي أولمبيك آسفي ملعب المسيرة البطولة الاحترافية

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