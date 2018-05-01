 الأميرة للا مليكة تترأس حفل استقبال أقامه الملك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي القرقوبي بمدينة القنيطرة | حوادث و حقوق

رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي القرقوبي بمدينة القنيطرة

الأميرة للا مليكة تترأس حفل استقبال أقامه الملك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر | بوليتيك

الأميرة للا مليكة تترأس حفل استقبال أقامه الملك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال

بالفيديو..فينكم ألمسؤولين.. الشنيولة و الرائحة الكريهة بأرقى حي بمنطقة بوسيجور بالبيضاء و السبب شركة خاصة بالإصلاح | مجتمع

بالفيديو..فينكم ألمسؤولين..'' الشنيولة '' و الرائحة الكريهة بأرقى حي بمنطقة بوسيجور بالبيضاء و السبب

بالفيديو..فينكم ألمسؤولين.. الشنيولة و الرائحة الكريهة بأرقى حي بمنطقة بوسيجور بالبيضاء و السبب شركة خاصة بالإصلاح | مجتمع

بالفيديو..فينكم ألمسؤولين..'' الشنيولة '' و الرائحة الكريهة بأرقى حي بمنطقة بوسيجور بالبيضاء و السبب

العثماني هربــان من حملة المقاطعة‎ | كاريكاتير شوف تيفي

العثماني هربــان من حملة المقاطعة‎

بالفيديو.. المكتب الوطني للسكك الحديدية ينهي أشغال بناء قنطرة طرقية نواحي المحمدية | مجتمع

بالفيديو.. المكتب الوطني للسكك الحديدية ينهي أشغال بناء قنطرة طرقية نواحي المحمدية

عـــاجل: بنعبد الله يكشف حقيقة انسحابه من سباق الأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية | بوليتيك

عـــاجل: بنعبد الله يكشف حقيقة انسحابه من سباق الأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية

حصري.. مواجهة بوعشرين خلال محاكمته بمحادثة جمعته مع المشتكية لحروري قال فيها: يا حلوة | مجتمع

حصري.. مواجهة بوعشرين خلال محاكمته بمحادثة جمعته مع المشتكية لحروري قال فيها: ''يا حلوة''

عــاجل:حكومة العثماني ترد: العملية السياسية المرتبطة بقرصنة شحنة الفوسفاط باءت بالفشل | بوليتيك

عــاجل:حكومة العثماني ترد: العملية السياسية المرتبطة بقرصنة شحنة الفوسفاط باءت بالفشل

البحث عن متغيب .. اسمه الحكومة

الأميرة للا مليكة تترأس حفل استقبال أقامه الملك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 19:29 الأميرة للا مليكة تترأس حفل استقبال أقامه الملك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر | بوليتيك
الأميرة للا مليكة تترأس حفل استقبال أقامه الملك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر
ترأست الأميرة للا مليكة، رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي، اليوم الخميس بقصر الضيافة - السويسي بالرباط، حفل استقبال أقامه الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال

''شوف تيفي''+''و م ع''

ترأست الأميرة للا مليكة، رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي، اليوم الخميس بقصر الضيافة - السويسي بالرباط، حفل استقبال أقامه الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

حضر هذا الحفل الذي أقيم على شرف المدعوين بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العالمي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب شخصيات مغربية وأجنبية.

وكانت الأميرة للا مليكة، قد ترأست يوم أمس الأربعاء بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان بعين عتيق (عمالة الصخيرات- تمارة)، حفل انطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقد تم في إطار هذا الاحتفال، إطلاق حملة طبية - اجتماعية لفائدة الساكنة في وضعية هشاشة بعمالة الصخيرات- تمارة، بمبادرة من اللجنة المركزية للهلال الأحمر المغربي تحت شعار ''قوة الإنسانية في خدمة الفئات الهشة''، وذلك بتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني.

ويشكل تخليد اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالنسبة للهلال الأحمر المغربي، فرصة لتقوية تكريس انتمائه للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولإشراك الفاعلين الذين تجمعهم به علاقات التعاون في تنظيم التظاهرات والأنشطة بهذه المناسبة، وكذا لإعطاء الانطلاقة لفعاليات الأسبوع الوطني للهلال الأحمر بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تييف الهلال الأحمر قصر الضيافة سعد الدين العثماني

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

عـــاجل: بنعبد الله يكشف حقيقة انسحابه من سباق الأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية | بوليتيك

عـــاجل: بنعبد الله يكشف حقيقة انسحابه من سباق الأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية

عــاجل:حكومة العثماني ترد: العملية السياسية المرتبطة بقرصنة شحنة الفوسفاط باءت بالفشل | بوليتيك

عــاجل:حكومة العثماني ترد: العملية السياسية المرتبطة بقرصنة شحنة الفوسفاط باءت بالفشل

بعد الضربة القاضية التي تلقتها بسبب شحنة الفوسفــاط..جبهة البوليساريو الوهمية تلفات و بدأت في ترويج الأكاذيب | بوليتيك

بعد الضربة القاضية التي تلقتها بسبب شحنة الفوسفــاط..جبهة البوليساريو الوهمية تلفات و بدأت في ترويج الأكاذيب

الوزير أوجــار يستعرض بأوطاوا الأدوار التي يضطلع بها المغرب للتخفيف من معاناة الشعوب التي تعيش على وقع الأزمات | بوليتيك

الوزير ''أوجــار'' يستعرض بأوطاوا الأدوار التي يضطلع بها المغرب للتخفيف من معاناة الشعوب التي تعيش على وقع الأزمات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

لحظة إغماء السيدة اللي ماتت فالحريق ديال كــازا | قنوات أخرى
منذ 49 دقيقة

لحظة إغماء السيدة اللي ماتت فالحريق ديال كــازا

الخلفي..استمرار مقاطعة الحليب يحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني | خارج البلاطو

الخلفي..استمرار مقاطعة الحليب يحمل مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني

هاشنو وقع لحظة اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بمدينة الدارالبيضاء | خارج البلاطو

هاشنو وقع لحظة اندلاع الحريق المهول بعمارة سكنية بمدينة الدارالبيضاء

الخلفي بنبرة حادة:لا نقبل بترويج أخبارغير صحيحة تضر بالاقتصاد الوطني و هذا ما سنقوم به | خارج البلاطو

الخلفي بنبرة حادة:لا نقبل بترويج أخبارغير صحيحة تضر بالاقتصاد الوطني و هذا ما سنقوم به

﻿

آخر المستجدات

رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي القرقوبي بمدينة القنيطرة | حوادث و حقوق
منذ 7 دقائق

رجال الحموشي يسقطون أحد أهم مروجي القرقوبي بمدينة القنيطرة

الأميرة للا مليكة تترأس حفل استقبال أقامه الملك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر | بوليتيك

الأميرة للا مليكة تترأس حفل استقبال أقامه الملك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال

بالفيديو..فينكم ألمسؤولين.. الشنيولة و الرائحة الكريهة بأرقى حي بمنطقة بوسيجور بالبيضاء و السبب شركة خاصة بالإصلاح | مجتمع

بالفيديو..فينكم ألمسؤولين..'' الشنيولة '' و الرائحة الكريهة بأرقى حي بمنطقة بوسيجور بالبيضاء و السبب

بالفيديو..فينكم ألمسؤولين.. الشنيولة و الرائحة الكريهة بأرقى حي بمنطقة بوسيجور بالبيضاء و السبب شركة خاصة بالإصلاح | مجتمع

بالفيديو..فينكم ألمسؤولين..'' الشنيولة '' و الرائحة الكريهة بأرقى حي بمنطقة بوسيجور بالبيضاء و السبب

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.