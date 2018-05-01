الأميرة للا مليكة تترأس حفل استقبال أقامه الملك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ﻿

ترأست الأميرة للا مليكة، رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي، اليوم الخميس بقصر الضيافة - السويسي بالرباط، حفل استقبال أقامه الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال

''شوف تيفي''+''و م ع''

ترأست الأميرة للا مليكة، رئيسة منظمة الهلال الأحمر المغربي، اليوم الخميس بقصر الضيافة - السويسي بالرباط، حفل استقبال أقامه الملك محمد السادس، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

حضر هذا الحفل الذي أقيم على شرف المدعوين بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم العالمي، رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وعدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب شخصيات مغربية وأجنبية.

وكانت الأميرة للا مليكة، قد ترأست يوم أمس الأربعاء بمؤسسة أحمد بن زايد آل نهيان بعين عتيق (عمالة الصخيرات- تمارة)، حفل انطلاق الأسبوع الوطني للهلال الأحمر المغربي، وذلك بمناسبة تخليد اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

وقد تم في إطار هذا الاحتفال، إطلاق حملة طبية - اجتماعية لفائدة الساكنة في وضعية هشاشة بعمالة الصخيرات- تمارة، بمبادرة من اللجنة المركزية للهلال الأحمر المغربي تحت شعار ''قوة الإنسانية في خدمة الفئات الهشة''، وذلك بتعاون مع عدد من القطاعات الوزارية وجمعيات المجتمع المدني.

ويشكل تخليد اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، بالنسبة للهلال الأحمر المغربي، فرصة لتقوية تكريس انتمائه للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولإشراك الفاعلين الذين تجمعهم به علاقات التعاون في تنظيم التظاهرات والأنشطة بهذه المناسبة، وكذا لإعطاء الانطلاقة لفعاليات الأسبوع الوطني للهلال الأحمر بمختلف أقاليم وعمالات المملكة.