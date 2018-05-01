بالفيديو..فينكم ألمسؤولين..'' الشنيولة '' و الرائحة الكريهة بأرقى حي بمنطقة بوسيجور بالبيضاء و السبب شركة خاصة بالإصلاح ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس 10 ماي، بمجموعة من الصور التي تظهر معاناة ساكنة حي بوسيجور بالبيضاء، نتيجة اختناق مجاري صرف الصحفي، بسبب قيام عمال شركة متخصصة في إصلاح شارع سيدي عبد الرحمان برمي

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' يومه الخميس 10 ماي، بمجموعة من الصور التي تظهر معاناة ساكنة حي بوسيجور بالبيضاء، نتيجة اختناق مجاري الصرف الصحي، بسبب قيام عمال شركة متخصصة في إصلاح شارع سيدي عبد الرحمان برمي الحجارة بها.

وحسب شكاية مجموعة من المواطنين المتضررين، توصلت بها ''شوف تيفي'' فإن عمال الشركة وبعد الانتهاء من إصلاح الشارع المذكور، وبدل التخلص من بعض الحجارة، قرروا رميها بمجاري خاصة بالصرف الصحي، ما تسبب في إغلاقها وخروج المياه العادمة من قبو أحد المنازل الأمر الذي تسبب في انبعاث الروائح الكريهة و انتشار الحشرات بالمنطقة.

وأوضح المشتكون أن الساكنة، تعاني منذ سنة من الرائحة الكريهة وانتشار الحشرات، محملين المسؤولية للشركة ولمجلس المدينة الذي لم يتدخل إلى حدود الساعة لإنهاء هذه المعاناة.