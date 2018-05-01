انفراد .. الجيش الملكي يتعاقد مع لاعب المغرب التطواني ﻿

علمت ''شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن مسؤولي فريق الجيش الملكي، تعاقدوا مع لاعب المغرب التطواني عبد الواحد الشخصي، لمدة موسمين مقبلين.

شوف سبور: عبدالغفور ضرار

علمت ''شوف سبور'' من مصادر موثوق بها، أن مسؤولي فريق الجيش الملكي، تعاقدوا مع لاعب المغرب التطواني عبد الواحد الشخصي، لمدة موسمين مقبلين.

وكشفت نفس المصادر، أن عبدالواحد الشخصي، وقع عقد انضمامه إلى الفريق العسكري بمبلغ 150 مليون سنتيم لموسمين ، بطلب من المدرب المقبل أمحمد فاخر.

واتهمت الجماهير العسكرية، مهندس الصفقة ياسين شادي وكيل أعمال اللاعب الشخصي ، عبر صفحات الفريق بموقع التواصل الاجتماعي، بأنه يتحكم في دواليب الفريق العسكري ويحركه كما يشاء، باعتباره أنه كان وراء عدة صفقات للفريق العسكري دون أن تقدم هذه التعاقدات أي إضافة تذكر.

ويذكر أن عبد الواحد الشخصي سبق له أن لعب في صفوف كل من أولمبيك آسفي، الرجاء البيضاوي، النادي القنيطري، لوزان السويسري والكوكب المراكشي، والمغرب التطواني حاليا.