بالفيديو.. المكتب الوطني للسكك الحديدية ينهي أشغال بناء قنطرة طرقية نواحي المحمدية ﻿

أنهى المكتب الوطني للسكك الحديدية أشغال بناء قنطرة طرقية نواحي المحمدية، والتي تدخل في إطار مشروع تثليث السكة والرفع من سعة خط الدارالبيضاء القنيطرة. وكانت أشغال هذه القنطرة قد تطلبت التحريف

''شوف تيفي''

أنهى المكتب الوطني للسكك الحديدية أشغال بناء قنطرة طرقية نواحي المحمدية، والتي تدخل في إطار مشروع تثليث السكة والرفع من سعة خط الدارالبيضاء القنيطرة. وكانت أشغال هذه القنطرة قد تطلبت التحريف المؤقت للطريق السيار بين الرباط والدارالبيضاء على مستوى المحمدية.

وحسب بلاغ توصلت به ''شوف تيفي'' فبفضل التقنية المتطورة التي اعتمدت للمرة الأولى بالمغرب على طريق سيار مستغل (بناء قنطرة على بعد 45 مترا من مكانها، دفعها وتثبيتها) والجهود التي بذلها جميع المتدخلون من فرق المكتب الوطني للسكك الحديدية وشركة الطرق السيارة بالمغرب على المستوى التقني والتوزيع الدقيق للمهام، تم إنجاز هذا المشروع في ظرف 14 يوما فقط عوض 30 يوما المعلنة عند بداية الأشغال، وهو الشيء الذي يبرز تميز خبرات الهندسة والمقاولة الوطنيتين.

وأما فيما يخص خدمة الزبناء، يضيف البلاغ، فقد تم بذل جهود لمواكبة مستعملي الطريق طيلة مدة الأشغال ، خصوصا فرق الدرك الملكي مما مكن من عدم تسجيل أي حادث على مستوى منطقة الورش طيلة مدة هذه الأشغال.

وقدم المكتب الوطني للسكك الحديدية في هذا البلاغ اعتذاراته لزبنائه وكذا لمستعملي الطريق السيار على الإزعاج الذي نتج عن هذه الأشغال، ووجه الشكر لكل الفرق المتدخلة من أجل مساعدتهم وتعاونهم، من سلطات عمومية ودرك ملكي وأمن وطني...؛ وهنأ كل الفرق التقنية من أجل تجندها ليل نهار من أجل إنجاز هذا المشروع الكبير في ظرف قياسي.