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عـــاجل: بنعبد الله يكشف حقيقة انسحابه من سباق الأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 18:55 عـــاجل: بنعبد الله يكشف حقيقة انسحابه من سباق الأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية | بوليتيك
عـــاجل: بنعبد الله يكشف حقيقة انسحابه من سباق الأمانة العامة لحزب التقدم والإشتراكية
خلافا لما يروج، نفى محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أن يكون قد انسحب من السباق الخاص بمنصب الأمانة العامة للحزب.

شــوف تيفي:

 

خلافا لما يروج، نفى محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، أن يكون قد انسحب من السباق الخاص بمنصب الأمانة العامة للحزب.

و فند الوزير السابق في اتصال هاتفي مع شوف تيفي، يومه الخميس، هذه الأنباء مؤكدا أنها مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه سيظل ينافس على منصب الأمانة العامة للمرة الثالثة مع منافسه حتى النهاية و تشبته بمنصبه الحالي.

و يُنافس بن عبد الله على منصب الأمانة العامة سعيد فكاك عضو الديوان السياسي للحزب، خلال المؤتمر الوطني العاشر الذي سينطلق يوم غد الجمعة 11 ماي الجاري ببوزنيقة.

 

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب نبيل بن عبد الله الأمانة العامة الديوان السياسي

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