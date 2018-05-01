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حصري.. مواجهة بوعشرين خلال محاكمته بمحادثة جمعته مع المشتكية لحروري قال فيها: ''يا حلوة''

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 18:45 حصري.. مواجهة بوعشرين خلال محاكمته بمحادثة جمعته مع المشتكية لحروري قال فيها: يا حلوة | مجتمع
حصري.. مواجهة بوعشرين خلال محاكمته بمحادثة جمعته مع المشتكية لحروري قال فيها: ''يا حلوة''
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح، واجه توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، خلال أشغال المحاكمة السرية، بمحادثة عبر تطبيق الـ''واتساب''، جمعته بالمشتكية نعيمة لحروري.

''شوف تيفي''

 

علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن القاضي بوشعيب فريح، واجه توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، خلال أشغال المحاكمة السرية، بمحادثة عبر تطبيق الـ''واتساب''، جمعته بالمشتكية نعيمة لحروري.

وأكدت المصادر ذاتها أن توفيق بوعشرين وخلال هذه المحادثة، كتب في رسالته للمشتكية نعيمة لحروري عبارة ''يا حلوة''، مشيرة إلى أن المتهم يجيب في هذه اللحظات عن أسئلة القاضي الخاصة بهذه المحادثة.

وأشارت ذات المصادر أن القاضي بوشعيب فريح، قرر عرض المحادثة كاملة على المتهم توفيق بوعشرين وجميع الحاضرين لأشغال الجلسة السرية، حتى يتم التوصل إلى السياق الذي جعل بوعشرين، يرسل عبارة ''يا حلوة'' للمشتكية نعيمة لحروري. 

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نعيمة لحروري القاضي بوشعيب فريح يا حلوة

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