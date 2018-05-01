 برشلونة يواجه فريقا إفريقيا احتفالا بمرور 100 سنة على مولد نلسون مانديلا ﻿
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برشلونة يواجه فريقا إفريقيا احتفالا بمرور 100 سنة على مولد نلسون مانديلا

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 18:18 برشلونة يواجه فريقا إفريقيا احتفالا بمرور 100 سنة على مولد نلسون مانديلا | سبور
برشلونة يواجه فريقا إفريقيا احتفالا بمرور 100 سنة على مولد نلسون مانديلا
كشف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه سيخوض مباراة ودية أمام ما ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في جوهانسبورغ يوم 16 ماي في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على مولد الزعيم الراحل نلسون

'' شوف سبور''

كشف فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، أنه سيخوض مباراة ودية أمام ما ميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في جوهانسبورغ يوم 16 ماي في إطار الاحتفالات بمرور 100 عام على مولد الزعيم الراحل نلسون مانديلا.

وستقام المباراة في ملعب (إف.إن.بي)، الذي كان يعرف سابقا باسم سوكر سيتي، حيث أحرزت إسبانيا هناك لقب كأس العالم 2010 بتشكيلة ضمت ثلاثي برشلونة جيرار بيكي وسيرجيو بوسكيتس وأندريس إنيستا صاحب هدف الفوز 1-صفر على هولندا في المباراة النهائية.

وذكر فريق برشلونة في بيان رسمي أنه معجب بنلسون مانديلا، وهو أحد أعظم الشخصيات في القرن العشرين، والذي بعد 27 عاما من السجن أصبح أول رئيس ديمقراطي منتخب في جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد التمييز العنصري في الفترة بين 1994 و1999''.

وستقام المباراة الودية بين آخر مباراتين لبرشلونة في البطولة الإسبانية إذ يواجه ليفانتي يوم 13 ماي بينما يختتم مشواره أمام ريال سوسيداد يوم 20 ماي .

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شوف سبور المغرب برشلونة ماميلودي صان داونز

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