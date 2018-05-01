الناصيري يغري لاعبي ''الماط'' للفوز على اتحاد طنجة ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن رئيس فريق الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، خصص منحة مالية مغرية للاعبي فريق المغرب التطواني ، من أجل تحقيق الفوز على اتحاد طنجة برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية.

شوف سبور

أكدت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور''، أن رئيس فريق الوداد الرياضي، سعيد الناصيري، خصص منحة مالية مغرية للاعبي فريق المغرب التطواني ، من أجل تحقيق الفوز على اتحاد طنجة برسم الدورة 29 من البطولة الاحترافية.

وكشفت ذات المصادر، أن الناصيري وعد لاعبي الفريق التطواني، بمنحهم 20 ألف درهم، من أجل الإطاحة بفارس البوغار، حيث يبتعد الفريق الأحمر بنقطتين عن المتصدر اتحاد طنجة.

ويحتاج أبناء فوزي البنزرتي لتحقيق ست نقاط خلال المباراتين المقبلتين، و انتظار تعثر الفريق الطنجاوي، لتحقيق لقب البطولة للمرة 20 في تاريخه.

ويذكر أن فريق اتحاد طنجة يستقبل فريق شباب الريف الحسيمي يوم السبت المقبل، على أرضية الملعب الكبير بطنجة، ابتداء من الساعة الثامنة.