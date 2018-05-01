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بعد الضربة القاضية التي تلقتها بسبب شحنة الفوسفــاط..جبهة البوليساريو الوهمية تلفات و بدأت في ترويج الأكاذيب

بتاريــخ : 10 ماي 2018 / 17:43 بعد الضربة القاضية التي تلقتها بسبب شحنة الفوسفــاط..جبهة البوليساريو الوهمية تلفات و بدأت في ترويج الأكاذيب | بوليتيك
بعد الضربة القاضية التي تلقتها بسبب شحنة الفوسفــاط..جبهة البوليساريو الوهمية تلفات و بدأت في ترويج الأكاذيب
بمجــرد إعلان مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن باخرة تشري بلوسوم، المحجوزة بطريقة غير قانونية منذ ماي 2017 ، غادرت المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا، بداية هذا الأسبوع وتمت إعادة شحنة الفوسفاط

شــــوف تيفي:

 

بمجــرد إعلان مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط أن باخرة تشري بلوسوم، المحجوزة بطريقة غير قانونية منذ ماي 2017 ، غادرت المياه الإقليمية لجنوب إفريقيا، بداية هذا الأسبوع وتمت إعادة شحنة الفوسفاط لمالكها الشرعي، تفاجأ المتتبعون ببيان عممته ما تسمى "بالهيئة الصحراوية للبترول والمعادن" يشكك في بلاغ "التراب" تقول فيه أن المكتب الشريف للفوسفاط "هو من تحمل الخسائر والأضرار الناتجة عن طول التوقف بالإضافة إلى تحمله تكلفة المحامين المرافعين عن الشركة، فضلاً عن رسوم التوقف بالميناء المقدرة بحوالي 12 ألف دولار شهرياً لمدة تزيد عن السنة".

"الهيئة الصحراوية" التي صاغت بيانها بطريقة مرتبكة و غير مفهومة تبين مدى جهلها بالقانون الدولي و عمق الضربة القاضية التي تلقتها، قالت إن مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط "قامت بضغوطات لشراء مواقف المستثمرين، لمنع أي شركة أسمدة من شراء الفوسفاط المصادر وتهديد الراغبين في الشراء، ما منع الكثيرين من دخول المزاد وتردد الذين أظهروا رغبتهم في الشحنة" مضيفة في تناقض تام أن المجموعة المغربية دفعت للشركة المنظمة للمزاد العلني مبلغا يقارب 80 ألف دولار، بينما بلغت قيمة الشراء حوالي خمسة ملايين دولار".

الضربة القوية التي تلقتها الجبهة الوهمية تؤكد عدم إقدام أي شركة في العالم على اقتناء تلك الشحنة التي تمت قرصنتها ومنحها للجبهة الانفصالية ما يعني أن هذه العملية السياسية التي حصل فيها تواطؤ وانتهاك للقانون الدولي باءت بالفشل ولم تتمكن من تحقيق أهدافها و ليتبين أن دروس المناورة كافية لتأكيد عدالة وشرعية الموقف المغربي.

مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط و حسب ما توصلت به "شوف تيفي" لم تشتر أبدا الحمولة ولم تدفع أي مبلغ بالأحرى ذلك الرقم الضخم الذي صاغه خيال الانفصاليين و لم تتكبد خسائر مالية فادحة مقابل عودة الحمولة التي تبلغ 55 ألف طن،كما ذكر البيان الملغوم و اللي كيدخل و يخرج فالهضرة محاولا المس بالمسار التنموي للمملكة .

و كان المكتب أكد في بلاغ سابق توصلت شوف تيفي بنسخة منه،أن محاولة البيع القضائي باءت بالفشل، مما مكن مالكي (تشري بلوسوم) من استرجاع الباخرة وشحنة الفوسفاط بعد دفع صوائر البيع القضائي فقط. وفي هذا الصدد، أقدمت الشركة المالكة ل"تشري بلوسوم" على إرجاع الشحنة لمالكها الشرعي، شركة فوسبوكراع، مقابل دولار رمزي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شـــوف تيفي المغرب بوليساريو شحنة فوسفاط

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