عاجل.. بعد اعترافه: انطلاق أشغال ثالث جلسة سرية خاصة بمحاكمة توفيق بوعشرين ﻿

أعطى القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بثهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش

"شوف تيفي":



أعطى القاضي بوشعيب فريح، المكلف بالبث في ملف توفيق بوعشرين، قبل قليل من يومه الخميس 10 ماي، انطلاق أشغال المحاكمة السرية الخاصة بمدير جريدة أخبار اليوم المتابع بثهم ثقيلة من بينها الاغتصاب والتحرش الجنسي والاتجار بالبشر.

وأوضح مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" أن أشغال الجلسة، تعرف حضور الشهود والمصرحات والمشتكيات، مشيرا إلى أن القاضي بوشعيب فريح، يواصل في هذه اللحظات الاستماع للمتهم "توفيق بوعشرين".

تجدر الإشارة إلى أن أشغال الجلسة السرية الخاصة بملف بوعشرين، كانت ساخنة، نظرا للتصريحات التي أدلى بها المتهم، حيث حاول نفي التهم الموجهة إليه، لكنه اعترف باستقباله لجميع المصرحات والمشتكيات بمكتبه الخاص بمقر جريدة أخبار اليوم.