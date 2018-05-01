الكاف يغير موعد مباراة ما ميلودي صان داونز وحوريا كوناكري ﻿

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأخير موعد المباراة التي يحل فيها فريق ما ميلودي صن داونز ضيفا على نادي حوريا كوناكري، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

'' شوف سبور''

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم تأخير موعد المباراة التي يحل فيها فريق ما ميلودي صن داونز ضيفا على نادي حوريا كوناكري، برسم الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

وأعلن الاتحاد عن موعد المباراة والتي ستقام يوم الثلاثاء 22 ماي المقبل بملعب 28 شتنبر بالعاصمة الغينية كوناكري، على الساعة الرابعة بعد الزوال بالتوقيت المحلي، بدلا من يوم الثلاثاء 15 ماي.

وكان فريق ما ميلودي صن داونز التمس تأخير موعد المباراة، وهو الملتمس الذي وافق عليه فريق حوريا كوناكري، وزكته لجنة المسابقات ب''كاف''.

ومعلوم أن فريق حوريا كوناكري الغيني يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، بينما يتقاسم الوداد و ما ميلودي صن داونز المركز الثاني برصيد نقطة واحدة.